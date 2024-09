DIRETTA VIRTUS VERONA ATALANTA U23, NERAZZURRI IN CRESCITA

Situazioni molto differenti quelle della diretta Virtus Verona Atalanta U23, che scenderanno in campo domenica 29 settembre 2024 alle ore 20:45. Basti pensare che tra le due formazioni ci sono sei punti di differenza.

La Virtus Verona se la sta passando decisamente peggio con con quattro sconfitte in sei partite, tre di queste consecutive contro FeralpiSalò, Renate e Padova. L’ultimo successo dei rossoblu è di inizio settembre con il Novara.

L’Atalanta U23 ha avuto invece un trend positivo, alternando vittorie a risultati contrastanti: dal ko con l’Alcione Milano alla vittoria di Novara, dal pareggio col Trento al successo con la Triestina fino alla sconfitta col Lumezzane e i tre punti ottenuti con la Pergolettese.

DOVE VEDERE DIRETTA STREAMING VIDEO TV VIRTUS VERONA ATALANTA U23

Se volete vedere la diretta Virtus Verona Atalanta U23 dovrete obbligatoriamente abbonarvi a Sky oppure a NOW.

Stesso discorso per la diretta streaming Virtus Verona Atalanta U23 con la partita che verrà trasmessa sulle rispettive applicazioni attraverso tablet, smartphone e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA ATALANTA U23

Adesso è il momento delle probabili formazioni della diretta Virtus Verona Atalanta U23. I padroni d casa si schiereranno con il 3-5-2. Sini in porta, davanti a lui Ruggero, Cabianca e Mazzolo. A centrocampo spazio per Zarpellon, Mehic, Begheldo, Metlika e Manfrin con Gomez-Casarotto tandem d’attacco.

Risponde l’Atalanta U23 con il 3-4-3. Sassi sarà il portiere titolare mentre Chiwisa, Solcia e Ceresoli i difensori. Nella zona nevralgica del campo ecco Mendicino, Masi, Bonfanti e Palestra con Cissé, Capone e Sidibe nel tridente offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIRTUS VERONA ATALANTA U23

Eccoci ad analizzare quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Virtus Verona Atalanta U23: L’1 fisso è offerto a 3.10 in favore dei padroni di casa, ma ad essere favoriti sono gli ospiti a 2.25. La X del pareggio paga 3.00,

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è messo in lavagna a 2.00 con l’Under a 1.80. Infine GG a 1.90 e No Gol a 1.95.