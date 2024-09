DIRETTA FERALPISALÒ VIRTUS VERONA, POCHISSIMI GOL

Ci sarà una sfida da record questo venerdì. La diretta Feralpisalò Virtus Verona vedrà infatti affrontarsi le due squadre con il totale di gol fatti e gol subiti più bassi di tutto il campionato. La gara si giocherà venerdì 13 settembre alle ore 20:45.

Infatti la Feralpisalò, insieme al Novara è l’unica a non aver trovato la via del gol ma paradossalmente ha la seconda miglior difesa avendo incassato solamente una rete, quella della sconfitta di misura contro il Renate alla seconda giornata.

La Virtus Verona invece ha già vinto, pareggio e perso, mettendo a referto tutti gli esiti possibili con un gol fatto e uno subito. Sconfitta all’esordio con il Lumezzane, pareggio a reti bianche con l’Alcione Milano e successo col Novara.

DOVE VEDERE DIRETTA FERALPISALÒ VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO

Se vi state domandando dove vedere la diretta FeralpiSalò Virtus Verona, sappiate che le soluzioni sono due: Sky o NOW.

Di conseguenza anche per la diretta streaming è la stessa cosa. Le applicazioni di Sky e NOW vi permetteranno di vedere ovunque la partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ VIRTUS VERONA

Ora è il momento delle probabili formazioni FeralpiSalò Virtus Verona. I padroni di casa si schiereranno con il consueto 3-5-2 con Rinaldi in porta e la difesa composta da Luciani, Pasini e Cabianca. A centrocampo Pietrelli a destra, Giudici a sinistra e il trio Hergheligiu, Zennaro e Balestrero. In avanti Dubickas e Pellegrini.

Anche la Virtus scenderà in campo con il medesimo assetto tattico. Alfonso tra i pali, retroguardia a tre con Calabrese, Toffanin e Daffara. Nella zona nevralgica del campo ecco Zarpellon e Manfrin larghi con Bassi, Gatti e Mehic in mediana. Tandem offensivo Caia-De Marchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FERALPISALÒ VIRTUS VERONA

Infine è tempo di vedere le quote per le scommesse FeralpiSalò Virtus Verona. I favoriti sono i padroni di casa che sono offerti a 1.65 contro i 5.25 dei rossoblu. L’esito del pareggio invece, vale a dire la X, è dato a 3.40.

Per i bookmakers è più probabile il No Gol a 1.47 piuttosto che il Gol a 2.35, scarto molto simile a Over 2.5 (2.45) e Under (1.45).