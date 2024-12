Ditonellapiaga è tra gli ospiti della serata evento “Concerto di Natale 2024“, lo show natalizio condotto da Federica Panicucci e trasmesso nella serata del Santo Natale in prime time su Canale 5. Una serata all’insegna della grande musica con la partecipazione di cantanti italiani ed interazioni pronti ad interpretare brani della tradizione natalizie. Tra i cantanti c’è anche Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, giovane interprete balzata alla grande popolarità durante il Festival di Sanremo 2022 dove ha partecipato in coppia con Donatella Rettore sulle note del brano “Chimica”.

Una canzone che ha riscosso un grandissimo successo conquistando le classifiche streaming e diventando una hit che ha rilanciato anche il primo album della cantante “Camouflage” in cui ha mixato generi e influenze differenti. Proprio la cantante, ospite di Radio Deejay, ha parlato così della collega Rettore: “Sul palco è più punk di me, ma è dolcissima”.

Ditonellapiaga: da Chimica alla scelta del suo nome

Il successo di “Chimica” di Ditonellapiaga e Rettore è stato immediato sin dal primo momento in cui le due cantanti si sono ritrovate a collaborare insieme. “La chimica con Donatella ha funzionato” – ha detto la cantante che non era una grandissima fan di Rettore. “E’ stata un’apripista. Faccio quello che faccio anche grazie a lei. Devo ringraziarla per quello che ha fatto per me e per altre cantautrici italiane” – ha detto la cantante che parlando della Rettore ha sottolineato come sia una ragazza dolcissima e di gran cuore. Non solo, la cantante ha anche spiegato come è nato il suo nome d’arte nato quasi per caso: “entrando in un locale un amico mi ha detto “Anvedi, è entrata Ditonellapiaga”. Mi è piaciuto sentirlo e l’ho tenuto”.

Il suo nome d’arte si è sicuramente fatto notare sin dalla sua prima esibizione, ma non sempre ha incontrato l’approvazione del pubblico. A cominciare dalla nonna della cantante che ha ammesso: “a mia nonna, per esempio, non piace”.