Durante l’ultima puntata di stagione di Don Matteo 13 con Raoul Bova arrivato dopo anni di Terence Hill è stato svelato il grande segreto di Don Massimo. Dopo un inizio accolto benissimo dal pubblico con un nuovo protagonista e il continuum della fiction. La serie è finita a maggio del 2022 e la nuova stagione di Don Matteo 14 è in arrivo su Rai1 di nuovo in buona serata. Ma oggi concentriamoci sull’ultimo episodio di Don Matteo 13 intitolato “Dimenticando Matteo“, dove si scoprirà un grande segreto su Don Massimo. Di cosa si tratta? C’entra una vecchia relazione del prete con una donna, quando ancora non aveva scelto la strada religiosa.

Durante l’episodio Don Massimo attirerà l’attenzione dei Carabinieri in seguito ad un incidente misterioso. Questi ultimi decideranno di scavare sul suo passato. Il prete, arrivato a sostituire Don Matteo a Spoleto ha conquistato la fiducia dei cittadini del posto e di Natalina. Non solo, Don Massimo di nascosto da tutti frequenta una donna che è legata strettamente al suo passato e si scoprirà presto che i due hanno avuto una frequentazione prima che lui diventasse prete.

Don Matteo 13, Don Massimo aveva una fidanzata prima di diventare prete? Svelato il segreto

Nell’ultimo episodio di Don Matteo 13 si parlerà anche del Maresciallo Cecchini interpretato dal mitico Nino Frassica, che ha sbagliato a spiegarsi con la madre di Anna, illudendola di averle chiesto di sposarla. Quest’ultima si è messa in moto per iniziare con tutti i preparativi per le nozze e lui deve trovare il modo di gestire la situazione. Oltretutto, il maresciallo Cecchini si schiererà con Don Massimo durante le indagini, pronto a scoprire il passato del prete ma senza giudizio.

Nell’ultima puntata di Don Matteo 13 si scopre il grande segreto di Don Massimo: il prete ha avuto per anni una liaison con la madre di un boss. Anche questo finale ha lasciato i fan della serie col fiato sospeso e impazienti di scoprire di più su questa storia d’amore durante il periodo in cui non aveva ancora intrapreso il cammino spirituale. Ma chi è davvero questa donna? E come mai continuano a vedersi in segreto? Purtroppo il finale di stagione non ci risponde a questa domanda e dovremo aspettare le risposte nel primo episodio di Don Matteo 14.

