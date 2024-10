Edoardo Ercole è l’unico figlio di Serena Grandi ed è nato nel 1989 dalla storia d’amore dell’attrice con Beppe Ercole, i due sono stati sposati dal 1987 al 1993. Tantissimi sono stati i successi che la madre ha conquistato nel corso della sua lunga carriera, lui ha preferito intraprendere un percorso diverso ma è comunque legato al mondo della televisione e dello spettacolo. Spesso infatti approdata in vari programmi televisivi nei panni di ospite, tra questi Pomeriggio Cinque, Verissimo, Oggi è un altro giorno ecc., in alcune occasioni anche insieme alla madre.

Il figlio di Serena Grandi ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e ha aperto un’agenzia di comunicazione che si occupa dell’immagine di molti volti noti del mondo dello spettacolo. Sui social infatti pubblica spesso scatti che lo ritraggono in compagnia di molti vip, sul suo profilo Instagram conta 12,6mila follower. Il noto agente dei Vip non ha mai nascosto il fatto di aver sofferto molto in passato a causa della separazione dei suoi genitori, il padre è morto nel 2010 e sente moltissimo la sua mancanza. In passato ha raccontato di essere rimasto al fianco di Beppe Ercole fino all’ultimo giorno, non se lo sarebbe perdonato se non ci fosse stato.

La vita privata di Edoardo Ercole, il coming out e le difficoltà affrontate

Edoardo Ercole da molto tempo ha dichiarato di essere omosessuale, una consapevolezza che ha raggiunto quando era giovanissimo. Lui stesso in una passata ospitata a Oggi è un altro giorno ha raccontato di aver fatto coming out quando aveva 14 anni, però ne era già consapevole quando aveva 12-13 anni. Alla conduttrice aveva poi rivelato: “Ho vissuto momenti difficili, con insulti e scritte offensive davanti casa, ma ho sofferto in silenzio, anche se mia madre se ne è accorta. Avrei preferito farlo in modo diverso”.

Sui social il figlio di Serena Grandi è molto attivo, si mostra spesso con personaggi famosi del mondo dello spettacolo ma non rivela molto della sua sfera sentimentale. Più volte è finito al centro del gossip per via di alcuni flirt, ma lui cerca sempre di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. A lasciarsi sfuggire qualche curioso dettaglio ci ha pensato la madre nei mesi scorsi a Verissimo. A silvia Toffanin ha detto che Edoardo è diventato il manager di una grande azienda ed è fidanzato con un ingegnere spaziale che lo cura in modo incredibile.

Edoardo Ercole e il rapporto speciale con la madre

In più occasioni Serena Grandi ha detto di essere follemente innamorata del figlio e che il loro rapporto è bellissimo. Da sempre sono molto uniti e complici, lui in passato ha detto di aver preso da lei la creatività e l’amore per le cose belle. Aveva anche ammesso che seguire le sue orme nel mondo dello spettacolo non è mai stato un suo desiderio, però con lei ha avuto la possibilità di apprezzare molto quel tipo di lavoro.

Edoardo Ercole ha fatto una sorpresa alla madre durante la sua ospitata a Verissimo, dopo essersi presentato lì sull’attrice ha detto: “E’ pazzesca, sotto tutti i punti di vista. Non è una mamma semplice, ma è magia pura. Vedere la sua grande forza è di ispirazione.”