Dopo essersi già distinta tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 per aver portato a casa la prima (mezza) sfuriata della nuova edizione, Eleonora Cecere sembra aver iniziato anche a ‘sbloccarsi’ con i suoi coinquilini ricordando – lontana dalle telecamere della diretta, ma non da quelle attive 24 ore su 24 – la madre morta ormai più di 8 anni fa: una scomparsa prematura e che le ha lasciato un enorme vuoto dentro che ancora oggi fatica a colmare, nonostante nel frattempo (ed anche prima) sia diventata mamma a sua volta, profondamente legata al marito – il regista Luigi Galdiero – ed anche una ferma credente devota a Santa Rita e a Padre Pio.

Partendo dalla Eleonora Cecere che siamo imparando a conoscere – prima di arrivare al ricordo per la madre che probabilmente occuperà sempre più spazio dentro alla casa più spiata in Italia -, la sfuriata a cui accennavamo prima sarebbe scaturito dall’incuria degli altri concorrenti nel riporre al loro posto gli elettrodomestici dopo l’uso: un (mini) litigio che potrebbe renderla un bersaglio perfetto per gli attacchi degli altri ‘gieffini’, in particolare quelli vicini a Shaila Gatta.

Eleonora Cecere ricorda la madre morta: “Mi sono sposata nel giorno del suo compleanno”

Ma senza dilungarci troppo, tra queste righe ci preme soffermarci in particolare sul ricordo che Eleonora Cecere ha deciso di deciso di dedicare alla sua compianta madre mentre prendeva il sole nel giardino della villa: mostrando i suoi tatuaggi ha confessato di averne almeno due dedicati alla ‘sua’ Rita, il primo che raffigura l’intera famiglia – incluso anche il padre, morto a sua volta poco dopo – e il secondo esclusivamente dedicato alla figura materna.

La perdita – ha raccontato Eleonora Cecere – è stato “un momento bruttissimo” visto che la madre era a tutti gli effetti “il perno della famiglia”; mentre un paio di anni fa, in un’intervista per FanPage aveva raccontato di aver scelto come data del suo matrimonio “il giorno in cui è nata” la mamma, e tornando indietro con la mente al decesso aveva raccontato di essere stata “lì con le bambine” mentre spirava l’ultimo respiro: “Le abbiamo praticato la respirazione – aveva raccontato -, abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla [ma] quando l’ho tirata su c’è stato l’ultimo rantolo“.

Sulle cause a FanPage aveva spiegato che “doveva essere operata” a causa di un “ispessimento delle corde vocali” che impediva all’ossigeno di raggiungere il cervello, “ma purtroppo non è sopravvissuta fino alla data” fissata con i chirurghi; mentre ad aggiungere ulteriore dolore “un mese e mezzo dopo” rischiò anche di “perdere mia figlia Marlene [che] aveva la pertosse” e divenne improvvisamente “nera [e] perdeva i sensi in continuazione”, ma che – fortunatamente – si salvò.