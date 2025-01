Sempre molto restio al pubblico, Andrea Rizzoli è il primo figlio dell’attrice Eleonora Giorgi che da qualche tempo è malata di cancro e sta cercando di guarire anche se da quel che dice lui sembra che il suo tempo non sia più così lungo come si sperava fosse. In una lunga intervista al settimanale Chi il figlio ha parlato del libro che ha scritto su sua madre e ha risposto alla domanda che il pubblico più gli farebbe se avesse il suo numero di cellulare: ma come sta l’amata attrice?

“Mamma sta male. Neanche l’oncologo sa quanto tempo le resta da vivere. Il cancro l’ha trasformata” ha confessato Andrea Rizzoli nell’intervista. La sua famiglia è stretta attorno a lei e non le faranno mai mancare nulla.

Eleonora Giorgi: il figlio Andrea Rizzoli narra la genesi del suo libro

Ormai tutti scrivono libri ed è strano quando si scopre che qualcuno non l’ha ancora fatto. Il figlio Andrea ha visto bene di pubblicarne uno su sua madre Eleonora Giorgi dal titolo Non ci sono buone notizie. Ma di cosa parla? E qual è stata la genesi del libro? Nell’intervista a Chi ha raccontato che nasce come un suo diario personale che lo aiutasse a elaborare il trauma di avere una madre malata di cancro. Poi sua madre e suo fratello Paolo lo hanno letto e soprattutto lei l’ha trovato molto bello. Poi gli è arrivata la telefonata da parte della casa editrice che poi lo ha pubblicato.

Eleonora Giorgi è stata molto grata al libro del figlio Andrea Rizzoli perché l’ha fatta ridere, in un momento così difficile della sua vita, l’ha fatta piangere e commuovere e anche riflettere. Dalle pagine del suo libro esce il ritratto di una madre divertente che sa lanciare stilettate molto ironiche ai figli anche quando meno se lo aspettano. L’attrice, che è stata legata anni al collega Paolo Ciavarro, è stata ospite diverse volte nello studio di Verissimo e si spera che possa in futuro tornarci di persona e poter dire a Silvia Toffanin di essere guarita. Sperare, d’altronde, non costa mai nulla.

