Io Canto Generation 2024, la favorita del pubblico

Chi verrà eliminato a Io Canto Generation 2024? Si torna con il quarto appuntamento della puntata del talent condotto da Gerry Scotti e già corrono le voci su chi potrebbe essere eliminato dal programma. Mercoledì 30 ottobre riparte il quarto appuntamento con le sei squadre capitanate da Anna Tatangelo, Lola Ponce, Mietta, Fausto Leali, Benedetta Caretta e Cristina Scuccia, ma chi tra i loro ragazzi vincerà? E chi invece rischia l’eliminazione? Proviamo a fare qualche pronostico.

Io Canto Generation 2024, 4a puntata/ Diretta, eliminati e vincitore: spunta il nome della favorita

Secondo i rumor delle ultime ore, c’è una cantante favorita dal pubblico di Io Canto Generation 2024. Di chi si tratta? La concorrente preferita è Mariafrancesca Cennamo, che solo sei giorni fa ha stupito il pubblico con “Adagio”, canzone intramontabile della musica italiana. Sui social, infatti, il suo nome è tra i più citati e gli utenti l’hanno già eletta come la vincitrice ad honorem del programma. Ricordiamo che Mariafrancesca Cennamo ha solo 10 anni e dei polmoni da urlo che hanno lasciato attoniti i giudici. Sarà davvero lei ad arrivare sul podio a Io Canto Generation 2024? Di certo se lo merita, e anche tanto!

Io Canto Generation 2024, eliminato di oggi 30 ottobre: due concorrenti potrebbero finire in fondo alla classifica

Durante la terza puntata di Io Canto Generation 2024 Namite Selvaggi è arrivata prima in classifica con ben 112 punti, mentre gli eliminati sono stati Sara Fattori e Ludovica Sala, che con il contributo dei 100 del pubblico hanno totalizzato solo 41 punti a testa. Chi sarà eliminato oggi 30 ottobre a Io Canto Generation 2024? Se la classifica resta fedele a quella della scorsa settimana, la concorrente più a rischio sembrerebbe essere Beatrice La Rocca a parimerito con Morgana La Manna.

A conquistare la benevolenza del pubblico è stata invece Namite Selvaggi della squadra di Benedetta Caretta, che nella scorsa puntata di Io Canto Generation 2024 ha portato sul palco “Stand Up For Love”, una canzone evergreen delle Destiny Child. La Caretta dovrà quindi difendere la sua Morgana La Manna, mentre Anna Tatangelo lavorerà al fine di non far finire ultima in classifica la sua Beatrice La Rocca che la scorsa settimana ha portato sul palco una canzone difficilissima: “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina, un brano dalle tonalità altissime e per poche corde vocali.