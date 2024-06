Elisa Del Mese, chi è la prima fan di Vasco a togliersi il reggiseno/ “Smisero tutti di guardare il palco”

Chi è Elisa Del Mese, la prima fan di Vasco Rossi che è rimasta senza reggiseno ad un suo concerto

Era il 2008 quando per la prima volta una fan di Vasco Rossi toglie il reggiseno ad un suo concerto, rimanendo nuda. Lei era Elisa Del Mese, allora ventenne, che sulle note della celebre canzone Rewind decise di fare un gesto che sarebbe poi diventato quasi un simbolo dei concerti di Vasco. Oggi Elisa ha 36 anni e, in un’intervista rilasciata al Corriere, racconta come nacque allora la decisione di spogliarsi.

“Eravamo a Bologna, al concerto del 2008, avevo fatto amicizia con un ragazzo bolognese che al momento della canzone mi ha fatto salire sulle spalle: per me è stato un gesto liberatorio, non c’era nulla di erotico. – ha spiegato Elisa – Volevo festeggiare, mi sarei strappata di dosso anche la pelle per comunicare al mondo quanto ero felice. Fino ad allora le fan si toglievano la maglietta, ma non il reggiseno…”

Elisa Del Mese: “Quel gesto oggi non lo farei più”

Un momento iconico, che ha fatto comprendere alla donna il vero potere del suo corpo. “Una donna nuda fa più presa di una rockstar sul palco: tutto lo stadio ha smesso di guardare Vasco e si è girato verso di me”, ha ricordato nel corso dell’intervista.

Elisa Del Mese tiene però a sottolineare che il suo gesto non aveva nulla di erotico ma era, anzi “Un gesto di libertà, ripeto, senza malizie. In questi anni tanti fan mi hanno contattato sui social e mai nessuno ha fatto commenti erotici: mi hanno sempre tutti detto ‘sei stata una grande’”. Eppure oggi non lo rifarebbe, neppure se avesse 20 anni come allora: “Non ci sarebbe la stessa spontaneità“, ha fatto sapere Elisa, che oggi è una nota autrice televisiva.

