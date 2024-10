Elisabetta Gregoraci, chi è il figlio Nathan Falco: hanno un legame fortissimo

Nel corso degli anni più volte Elisabetta Gregoraci ha colto l’occasione per parlare del figlio Nathan Falco, svelando quanto fosse speciale il loro legame. E riguardo al loro rapporto, Elisabetta Gregoraci ha confessato come ogni tanto Nathan Falco, nato dall’amore con Flavio Briatore, non perda occasione per pungerla: “A volte lui non condivide il mio look un po’ trasgressivo e forse un po’ troppo giovane perché, come tutti i figli maschi, fondamentalmente è geloso di me. A volte mi riprende: “mamma non esagerare”. Io cerco di non turbarlo e sono molto felice di questa sua possessività” ha ammesso Elisabetta Gregoraci ammettendo dunque la gelosia del figlio.

Del figlio Elisabetta Gregoraci ha parlato molto anche durante i mesi da concorrente del Grande Fratello, quando la showgirl ha vissuto lontana per diverso tempo dal suo Nathan Falco, come non era mai accaduto prima, un periodo che ha però contribuito a unire ancora di più mamma e figlio.

Elisabetta Gregoraci e i paparazzi: “Mio figlio mi chiedeva come mai accadesse”

Per Elisabetta Gregoraci la fama è sempre andata a braccetto con la sua vita e quella dell’ex marito Flavio Briatore, con il quale sembra in corso un riavvicinamento che potrebbe riportare insieme la coppia a distanza di diversi anni. In passato Elisabetta Gregoraci ha sottolineato come il figlio Nathan Falco, da piccolo, non comprendesse bene la tanta attenzione mediatica rivolta alla loro famiglia:

“Quando era piccolo, vedendo l’assalto dei paparazzi nei confronti miei e del padre, era molto infastidito e mi chiedeva il perché la nostra famiglia fosse il bersaglio di tante paparazzate” ha detto Elisabetta Gregoraci che ha poi spiegato al figlio Nathan Falco come la tanta attenzione derivasse dal fatto che entrambi, sia lei che Briatore, erano due persone molto note e dunque era normale ritrovarsi con i paparazzi sotto casa.