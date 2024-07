Enrico Chiesa, chi è il padre di Federico Chiesa/ L’esordio ‘amaro’ in Serie A e la moglie Francesca

Il mondo dello sport è fatto di bandiere, icone, eroi: tanti nomi che nel tempo alimentano la nostalgia degli appassionati e anche le stelle di oggi, un giorno, saranno i volti storici di domani. Sfogliando le pagine degli annali della Serie A è impossibile non soffermarsi sulle gesta di uno dei fantasisti più sensazionali: Enrico Chiesa, padre di Federico Chiesa che già da anni segue le orme del genitore ad alto livello.

Ambidestro, velocità disarmante, incubo delle difese avversarie per il suo essere funambolo, visionario: Enrico Chiesa – padre di Federico Chiesa – è stato una bandiera del calcio italiano e forse anche tra i più sottovalutati. “E’ un giocatore completo, c’è una cosa che mi piace di lui: è un introverso, come lo ero io. Parla poco ma ha le idee chiare”. Queste le parole di Gigi Riva, altra leggenda dello sport italiano e che quindi non possono non essere prese in considerazione per decantare le gesta del padre di Federico Chiesa.

La storia di Enrico Chiesa – padre di Federico Chiesa – passa per un debutto che non potrà mai dimenticare, soprattutto per una circostanza triste a fare da corredo. Era il 1989 quando Boskov, allora allenatore della Sampdoria, decise di schierarlo nei minuti finali della sfida contro la Roma. L’ex calciatore mette per la prima volta i piedi nella categoria maggiore, ma quel giorno sarà segnato in particolare dalla morte di suo padre, proprio in quella data.

Da quel giorno però, Enrico Chiesa otterrà forse la spinta più poderosa per conquistare la scena della Serie A e la maglia della nazionale, anche a dispetto di un terribile infortunio nel 2001 che, di fatto, forse limitò il momento più alto della carriera quando vestiva la maglia della Fiorentina. Per quanto concerne la vita privata del padre di Federico Chiesa, ha condiviso un’intera vita con sua moglie Francesca: insieme hanno dato alla luce tre splendidi figli. Il più grande è l’attuale calciatore della Juventus; poi Adriana e il più piccolo Lorenzo che già muove i primi passi nel mondo del calcio.











