Enzo e Lila, perché si lasciano nel finale de L’Amica Geniale 4?

Questa sera andrà in onda su Rai1 la puntata finale de L’Amica Geniale 4, la fiction campione di ascolti che regalerà un gran finale e diversi colpi di scena ai telespettatori. E c’è grande attesa per scoprire quello che accadrà tra Enzo e Lila, la cui storia ha tenuto tutti con il fiato sospeso che giungerà al capitolo conclusivo. Tina sparirà nel nulla nel corso della puntata in onda questa sera, un avvenimento che ovviamente sconvolgerà tutto il rione e che farà provare un forte senso di colpa ad Elena, che si sentirà in parte responsabile dell’accaduto, anche se il destino peggiore toccherà altri personaggi.

Enzo e Lila, i genitori di Tina, usciranno dal punto di vista emotivo distrutti da quanto accaduto. Purtroppo, successivamente alla scomparsa della bimba, i due si lasceranno, incapaci di colmare il vuoto lasciato dall’assenza della figlia. Un destino che resterà appeso a un filo e del quale non si conosceranno mai le risposte attese, visto che si perderanno le tracce della bimba e il finale terrà incollati i telespettatori a Rai1.

Enzo e Lila, la scomparsa della figlia sconvolge: i Solara sotto accusa

La puntata finale de L’Amica Geniale 4 ruoterà intorno alla scomparsa di Tina, e per l’accaduto verranno messi nel mirino i fratelli Solara, accusati di essere i responsabili dell’accaduto: sarà davvero così?

Nessuno riuscirà però a confermare l’accaduto visto che saranno gli stessi Solara a presentarsi a casa di Lila per manifestare solidarietà, e mentre Enzo e Lila si ritroveranno a fare i conti con la delicata questione verranno poi raggiunti dalla morte dei fratelli, in un finale pronto a regalare colpi di scena di ogni genere. E i telespettatori si apprestano a salutare per l’ultima volta una delle produzioni italiane più amate degli ultimi anni.

