Enzo Paolo Turchi commette una gaffe nei confronti di Ilaria Clemente dopo la diretta del Grande Fratello 2024

Non è stata una puntata facile per Enzo Paolo Turchi quella del Grande Fratello 2024 andata in onda il 26 settembre su Canale 5. Il coreografo ha affrontato un argomento personale e delicato, riguardante la sua figura di padre e la sua età, portando a galla una parte di se molto intima e fragile. Enzo Paolo Turchi è però stato anche tra i concorrenti del GF che hanno criticato Helena Prestes e che, per questo, l’hanno poi nominata.

In particolare, il coreografo ha svelato di aver ricevuto da parte di Helena atteggiamenti poco rispettosi nei suoi confronti e in più di un’occasione. Motivo per il quale la modella brasiliana è finita nel suo mirino, oltre che in quello di altri come Iago Garcìa. Proprio per il suo dissapore nei confronti di Helena, Enzo Paolo ha però finito per avere un diverbio con Ilaria Clemente.

Enzo Paolo Turchi: le parole che hanno scatenato le critiche del web

Dopo la diretta del Grande Fratello 2024, pare infatti che Ilaria abbia chiesto ad Helena Prestes cosa sia accaduto con Enzo Paolo Turchi, portando alla luce i dissapori tra i due. La domanda ha però fatto infuriare Helena, che si è poi messa a piangere. Ilaria Clemente si è allora rivolta a Enzo Paolo, spiegandole l’accaduto e ammettendo di aver commesso forse un errore a rivolgersi a Helena e a chiederle delucidazioni. Al che, il coreografo è sbottato, dicendole: “Dovete farvi gli affari vostri!”, chiedendole dunque di rimanere fuori da questioni che non la riguardano. Successivamente, Enzo Paolo Turchi si è sfogato con Iago, raccontandogli l’accaduto. Quando è arrivato il momento di citare Ilaria, come riporta La NostraTv, il coreografo è però cascato nella gaffe, dicendo: “Quella ragazza, come si chiama? Quella un po’ cicciottella…” Un appellativo, quest’ultimo, che inevitabilmente ha scatenato le critiche del web nei confronti di Turchi.