ER Coraggiosa e Europa Verde, eletti elezioni Emilia-Romagna/ Seggi e consiglieri

Emilia Romagna Coraggiosa e Europa Verde, eletti elezioni Emilia-Romagna 2020: tre seggio in totale – due per la prima lista, uno per la seconda – per le due liste che hanno sostenuto il governatore Stefano Bonaccini alle Regionali di ieri. La prima lista si è assicurata 81.419 voti, complessivamente il 3,77%: un contributo degno di nota per il movimento guidato dall’ex europarlamentare Elly Schlein, miss preferenze. La 34enne di Lugano ha raccolto 15.974 preferenze nella circoscrizione di Bologna e 3.896 nella circoscrizione di Reggio-Emilia, numeri importanti se consideriamo che sono legati ad una lista non propriamente di primissimo piano. Da valutare chi si aggiudicherà il seggio “vacante”: in lizza Igor Taruffi e Federico Alessandro Amico. Buon risultato anche per Europa Verde, quarta lista della coalizione con 42.156 (1,95%): a prendere parte al nuovo Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna sarà Silvia Zamboni, eletta a Bologna con 790 preferenze.

Grande soddisfazione per Elly Schlein, tra le protagoniste della campagna elettorale anche grazie allo scontro pubblico con Matteo Salvini. L’esponente di Emilia Romagna Coraggiosa ha esultato sui social network: «Vi ringrazio infinitamente della fiducia. La meravigliosa squadra di Emilia-Romagna Coraggiosa • Ecologista e progressista, con un simbolo nuovo e un mese di campagna elettorale, ottiene il 3,8% dei consensi, con una punta dell’8,73% a Bologna città. Grande felicità per questa bella vittoria di coalizione e per la netta affermazione di Stefano Bonaccini». Gioia sul web anche per Europa Verde, che ha celebrato così l’elezione di Silvia Zamboni: «Il Consiglio regionale torna così a tingersi di verde, quello vero, per porre al centro dell’agenda politica l’ambiente in tutte le sue forme. Congratulazioni al Presidente Stefano Bonaccini per la vittoria netta e meritata. Ora tutti al lavoro per una #SvoltaVerde che, dall’Emilia-Romagna, arrivi in tutto il Paese».

