CHI È EVA BONAFEDE, IL PRIMO NATO IN ITALIA NEL 2025

Si chiama Eva Bonafede il primo nato in Italia nel 2025: un parto record a Capodanno quello di mamma Marzia Salzano, visto che l’ha data alla luce un secondo dopo la mezzanotte. Ci sono voluti circa 30 minuti tra il primo dolore avvertito dalla mamma e la nascita della neonata.

Era già in ospedale, quindi per i medici dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma c’è stato anche modo di certificare che effettivamente è nata un secondo dopo la mezzanotte, come ha avuto modo di raccontare Marzia con il marito papà Federico Bonafede a La Volta Buona.

Lei è la secondogenita della famiglia, per la quale sono arrivati gli auguri anche del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Dunque, ha parlato al femminile la sfida per il primo nato in Italia nel 2025. Come abbiamo avuto modo di scoprire proprio dopo la mezzanotte, ci sono stati altri nati nei primi minuti del nuovo anno, ma Eva l’ha spuntata grazie alla sua rapidità e a quella dei medici che l’hanno fatta nascere.

