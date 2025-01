Eva Grimaldi e la sua sfida con la cocaina: “Mi faceva balbettare ancora di più”

Tra gli ospiti di oggi a Storie di donne al bivio ritroveremo anche Eva Grimaldi, l’attrice si racconterà nel programma di Monica Setta dove coglierà l’occasione per soffermarsi sui momenti bui affrontati nel corso della vita. Tra questi impossibile non ricordare gli anni in cui ha fronteggiato la dipendenza dalla cocaina, un mostro che fortunatamente l’artista è riuscita a sconfiggere:

“Grazie a Dio mi sono salvata, stavo malissimo, con la cocaina balbettavo ancora di più, il mio agente mi disse di stare attenta e di ritornare sulla retta via” ha raccontato a Oggi è un altro giorno l’attrice. E sempre sulla droga ha svelato un curioso retroscena: “Una sera vennero dei poliziotti a casa mia pensando avessi della droga nascosta, in realtà stavo solo facendo pratiche per il passaporto per Santo Domingo, dove dovevo tirare un film” ha confessato l’attrice.

Eva Grimaldi e il bullismo: “Ai miei tempi non si chiamava così”

Eva Grimaldi ha raccontato in diverse occasioni anche dei suoi problemi di balbuzie, che le hanno causato un’infanzia non certo semplice, visto che l’attrice finiva spesso nel mirino di coetanei che la prendevano in giro per la problematica.

Anche riguardo ai giorni in cui si è ritrovata a fare i conti con il bullismo, Eva Grimaldi ha rivelato a Vanity Fair: “Ai miei tempi, non si chiamava bullismo, non si chiamava e basta, ma quand’ero una bambina balbuziente, con il busto e l’apparecchio ai denti, la discriminazione l’ho vissuta sulla mia pelle” ha confidato l’attrice. E l’abuso di droga ha ovviamente portato Eva Grimaldi ad accentuare ancora di più le balbuzie, che tanti problemi le avevano causato da giovanissima, vincere la battaglia con la cocaina si è rivelata una delle sue più grandi fortune per l’attuale concorrente del Grande Fratello.

