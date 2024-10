Eva Henger, chi sono i genitori: le carriere della mamma e del papà

Eva Henger, nel corso della sua vita e della sua lunga carriera professionale nel mondo della moda e della recitazione, ha sempre e comunque potuto contare sul supporto e sull’amore puro ed incondizionato della famiglia, a cominciare dai genitori. La modella ed ex attrice a luci rosse ha iniziato la sua carriera da giovanissima, distaccandosi da adolescente dal nido familiare per intraprendere un percorso professionale che, da lì in avanti, le avrebbe regalato successo e grandi soddisfazioni.

Ma chi sono i genitori di Eva Henger? Sul padre e sulla madre dell’attrice non si conoscono sufficienti informazioni, forse perché lontani dal mondo dello spettacolo a differenza della loro figlia; sappiamo però che il padre è stato un direttore di conservatorio nonché autore di numerose canzoni, una delle quali è stata dedicata proprio alla figlia Eva e che è intitolata Da quando sei andata via, mentre la madre è stata una ballerina di danza classica e liscio.

Eva Henger e la mossa della madre, che la lanciò nel mondo della moda

Eva Henger raramente ha parlato in forma pubblica del rapporto con i suoi genitori, che si sono sempre rivelati un supporto prezioso per la sua crescita artistica e personale. E fu proprio la madre a “lanciare” la figlia nel mondo della moda, inviando ad un concorso di bellezza alcune sue fotografie: una mossa che alla fine si rivelò decisiva, dal momento che Eva si piazzò sul podio del concorso e avviò da lì la sua carriera sulle passerelle.

Anche Mercedesz Henger, figlia dell’attrice, ha avuto un rapporto prezioso con i genitori di Eva Henger nonché suoi nonni. Nel corso della sua avventura come concorrente all’Isola dei Famosi nel 2022, la ragazza aveva speso parole al miele per la sua adorata nonna: “Io mia nonna la sento tutti i giorni nella vita vera, molto più di quanto sento mia madre e inizia a mancarmi tantissimo la quotidianità”.

