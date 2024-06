EX – AMICI COME PRIMA!, RAI 3/ Curiosità, trama e cast del film di Carlo Vanzina in streaming su Raiplay

Ex – Amici come prima!, ecco le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Scoviamo le curiosità della commedia romantica Ex – Amici come prima!, in onda oggi, martedì 18 giugno 2024, su Rai 3 alle 21:20 e contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay. Il film ha ottenuto ottimi giudizi da parte di pubblico e critica, incassando in totale più di 5 milioni di euro. Vi sono diverse curiosità legate a questo film, ad esempio la nazionalità di Olga non viene mai rivelata, infatti in alcune scene si vede sullo sfondo la bandiera dell’Estonia, ma in altre però la ragazza parla in lituano.

Durante la storia vi è anche un rimando al primo capitolo della serie: in una scena, Floriana guarda un film, ed è proprio Ex. Come sottolinea il portale Bloopers, durante la visione del film Ex – Amici come prima! è possibile notare alcune incongruenze. Ad esempio, nella scena in aeroporto in cui Floriana deve prendere l’aereo, la donna dice al marito di doversi recare al desk 269, ma sul pannello compare il numero 233. Inoltre, nell’episodio di Antonio e Olga, l’uomo le racconta la storia di una panchina che si trova a Sant’Agata sui due Golfi, ma quando viene ripreso questo luogo non può essere la famosa cittadina sorrentina, poiché di fronte si vede l’isola di Capri.

Ex – Amici come prima!, diretto da Carlo Vanzina

La commedia romantica del 2011 dal titolo Ex – Amici come prima! è il sequel di Ex del 2009 di Fausto Brizzi ed è diretto dal regista italiano Carlo Vanzina, diventato famoso per avere curato le riprese di numerose commedie di successo a partire dagli anni ’80, come Eccezzziunale… veramente (1982), Sapore di mare (1983) e Selvaggi (1995). Le musiche hanno invece la firma del compositore italiano Giuliano Taviani, che lavorerà nuovamente con Vanzina a numerosi progetti, tra cui Mai Stati Uniti (2012), Torno indietro e cambio vita (2014) e Caccia al tesoro (2018).

I protagonisti del film Ex – Amici come prima! sono interpretati da alcuni volti celebri del panorama dello spettacolo italiano: Enrico Brignano, Alessandro Gassmann, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Teresa Mannino, Anna Foglietta, Gabriella Pession, Paolo Ruffini, Tosca D’Aquino e Natasha Stefanenko. Nel cast del film Ex – Amici come prima! anche l’ex velina Elena Barolo, l’attrice e comica Valeria Graci e l’attrice Gina Rovere, entrata nella storia del cinema con il personaggio di Gisella in Don Camillo monsignore… ma non troppo (1961).

La trama del film Ex – Amici come prima!: tradimenti e solitudine

Ex – Amici come prima! racconta la storia di amori e rancori, relazioni che nascono e altre che finiscono, e che vedono intrecciarsi le vite dei vari personaggi, in una commedia romantica ricca di equivoci.

Da un lato Antonio, un ex farmacista di Napoli che inizia una relazione con Olga, nonostante siano entrambi sposati. Dall’altro Max, uno sfortunato architetto di Roma, che si innamora perdutamente di Sandra, non sapendo che è l’avvocato che si sta occupando della sua separazione dall’ex moglie.

E ancora Marco, un uomo sposato con Floriana, ma che dopo tanto tempo incontra una vecchia fiamma, Consuelo, con cui inizia una relazione clandestina.

Oppure Fabio, che è stato tradito e lasciato con un messaggio dalla sua ex compagna ed è caduto in una profonda depressione, tentando in più occasioni di suicidarsi. Un giorno incontra però la bella Valentina con cui inizia una relazione travagliata. Infine Paolo, un collega di Fabio che approccia esclusivamente le donne appena lasciate dal compagno perché è più semplice conquistarle, ma alla fine sposerà proprio Consuelo, convinto dalla sua apparente innocenza.

