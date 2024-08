CRISTINA COMENCINI, TRE FIGLI COI DUE MARITI: MAMMA A 17 ANNI E…

Ex di Cristina Comencini, chi sono i compagni che la scrittrice, sceneggiatrice e regista ha avuto nel corso della sua vita? Questa sera, nel corso del nuovo appuntamento con “Le Ragazze” su Rai 3 (in fascia prime time), i riflettori del format condotto da Francesca Fialdini torneranno ad accendersi sulle protagoniste al femminile della vita sociale, culturale e civile del nostro Paese e stavolta sarà il turno della 68enne originaria di Roma, nota per essere anche la madre del politico Carlo Calenda. In attesa di ascoltare il racconto della figlia d’arte dell’indimenticato Luigi e di com’è stata ‘ragazza’ negli Anni Settanta, scopriamo qualcosa di più sulla sua vita sentimentale e in particolare su Fabio Calenda e Riccardo Tozzi.

Per raccontare chi sono gli ex di Cristina Comencini e cosa sappiamo delle sue storie d’amore, ovvero Fabio Calenda e Riccardo Tozzi, possiamo ricordare che la drammaturga e scrittrice, da sempre impegnata anche sul tema dei diritti civili e la parità di genere, pur essendo un personaggio pubblico abbastanza noto è allo stesso modo molto riservata sulla sua vita privata. Da queste liaison Cristina Comencini ha avuto tre figli, ovvero il già citato Carlo (che, da dirigente d’azione è poi passato in politica) e sua sorella Giulia Calenda, che invece ha in qualche modo seguito le orme materne diventando sceneggiatrice, e successivamente è pure diventata mamma di Luigi Tozzi, musicista e producer. Partiamo dal giornalista e scrittore Fabio Calenda, classe 1955, sposato per due volte e già marito della Comencini, noto per il suo impegno politico e una carriera nel settore finanziario per poi diventare autore con tre romanzi di discreto successo.

EX DELLA COMENCINI, LA STORIA CON RICCARDO TOZZI E FABIO CALENDA

Parlando degli ex di Cristina Comencini, va detto che quello con Fabio Calenda fu un amore giovanile tanto che i due scrittori ebbero il loro primogenito Carlo quando la donna non aveva ancora 18 anni: convolati a giuste nozze in seguito, ebbero la seconda figlia Giulia prima che il loro matrimonio finisse, pur mantenendo a quanto pare ottimi rapporti. In seguito nella vita della Comencini era entrato Riccardo Tozzi, imprenditore e produttore cinematografico e tv capitolino che è noto soprattutto per aver fondato Cattleya, oltre che per essere stato presidente dell’Anica per alcuni anni; anche la loro relazione è finita anticipatamente e sappiamo che dal 2016 i due non stanno più insieme.

Se dei due ex di Cristina Comencini, Fabio Calenda e Riccardo Tozzi, non conosciamo molto a livello privato dato che la diretta non ne ha parlato molto nelle tante interviste concesse nel corso degli anni, qualcosa però la possiamo desumere da un paio di colloqui della regista col Corriere della Sera, in cui aveva rievocato la sua maternità a soli 17 anni col compagno dell’epoca e la sua scelta di tenere ugualmente quel bambino inatteso: “Avevo fatto la scuola francese, che dura un anno di meno e nell’estate della maturità partii con il mio fidanzato, Fabio Calenda: ritornai incinta” aveva spiegato la Comencini, accennando al dialogo con la madre “in bagno, il luogo delle confidenze” e il suggerimento della donna di continuare la gravidanza. “L’anno prima aveva perso un bambino, il maschio sempre atteso e mai arrivato. Mi disse: ‘tienilo, il tuo, ma non sentirti obbligata a sposarti’. Dette da mamma, molto cattolica, quelle parole furono importanti”.