Chi sono gli ex fidanzati Shaila Gatta?

Dai ballerini Alessandro Rizzo e Jonathan Gerlo al calciatore Leonardo Blanchard, sono questi i nomi dei dei più famosi ex fidanzati Shaila Gatta. L’ex velina di Striscia la Notizia è pronta ad iniziare la sua nuova avventura al Grande Fratello e chissà, magari a vivere una nuova storia d’amore sotto le telecamere di Canale 5. Anche se alle relazioni, Sahila, non sembra credere più di tanto. Le storie finite male in passato hanno lasciato un segno indelebile e lo si evince dalle sue dichiarazioni sfiduciate sugli uomini e sui rapporti con l’altro sesso.

In una intervista rilasciata sulle pagine di Novella 2000, parlando dei suoi ex fidanzati, Shaila è stata spietata. A quanto pare l’ex concorrente di Amici ed ex velina di Striscia la Notizia ha vissuto momenti personali molto difficili, per colpa di una relazione tossica che non le ha dato pace. “La persona al mio fianco mi diceva di non sorridere perché avevo i denti brutti”, ha raccontato Shaila.

Shaila Gatta, gli ex fidanzati e le relazioni tossiche: “Impiegati cinque anni per venirne fuori”

Relazioni tossiche, ex fidanzati, parole dure da digerire per la concorrente gieffina, che ora spera di voltare pagina. Un’idea però è ben radicata nella sua mente, dopo le esperienze sentimentali fallimentari del suo passato: “Gli uomini sono una palla al piede, nemici dell’evoluzione della propria donna”. “Ho avuto un fidanzato che fece violenza fisica e morale, con discorsi per minare la mia femminilità. Mi diceva che non avrei mai fatto strada”, ha raccontato Shaila Gatta, che però non fa direttamente nomi.

Si tratta forse di uno dei suoi ex fidanzati del passato dato che ne parla come se fosse trascorso del tempo, ma di più non è dato sapere. “Durò 5 anni, poi ne venni fuori anche se si innescarono dinamiche da spingermi verso legami altrettanto tossici”, ha confidato. Ecco perché oggi si ritiene felicemente single e non sembra intenzionata a vivere nuovi amori.