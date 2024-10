Gemma Galgani già invaghita del nuovo corteggiatore Fabio C a Uomini e Donne? “Sono molto attratta, è protettivo e attento”

Prosegue a gonfie vele la conoscenza di Gemma Galgani e Fabio C a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 30 ottobre 2024 i due sono usciti in esterna insieme e sono apparsi mlto in sintonia. Subito dopo si sono cimentati in un ballo sulle note di Jerusalema. Sull’esterna Gemma ha rivelato: “Siamo stati bene anche se un po’ a volte ha problemi con la lingua, però mi adeguo con il traduttore…e diciamo che sono molto contenta.”

Nel frattempo il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, Fabio C si è sbilanciato sulla sua vita dicendo che oltre a vivere per anni in Canada ha vissuto molto tempo anche in Spagna. Il confronto dei due in studio è proseguito tra complimenti e battute a doppio. Alla fine Gianni Sperti le ha chiesto se fosse attratta e lei ha risposto: “Si molto anche se non c’è stato il bacio perché lui gli dà molta importanza e quindi deve arrivare con il tempo. Lui è molto attento e protettivo mi riempi di piccole attenzioni che fanno capire quando lui stia attento a tutto.”

Persino Maria De Filippi ha sottolineato di non vedere Gemma Galgani così raggiante e felice da tempo a Uomini e Donne ed il merito è del nuovo corteggiatore Fabio C. chi è? Su di lui si sa che ha 65 anni ed è vedovo da 3. Dal vivo, ha trovato la dama molto interessante. Ha apprezzato la sua calma e gli occhi profondi. Oggi, è in pensione ma si è sempre occupato di vendita all’ingrosso per i supermercati. E’ arrivato dalla Spagna.