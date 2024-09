Il mondo della moda è stato salvifico, il sogno che forse non aveva messo in preventivo ma che lo vede oggi primeggiare nel contesto internazionale. Stiamo parlando di Fabio Mancini, top model e scrittore che è riuscito a fare breccia in Giorgio Armani per il quale per anni ha collaborato nelle diverse linee e campagne. Ma cosa sappiamo sulla vita privata e sulla possibile fidanzata di Fabio Mancini?

Indagare sulla vita privata e sentimentale di Fabio Mancini non è affatto semplice; nel coro del tempo il top model ha sempre cercato particolare discrezione, sfuggendo alle voci di gossip e cercando di evitare che si parlasse di un’ipotetica fidanzata o liaison. E’ stato lui stesso a chiarire questo punto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dove, incalzato proprio sulla sua sfera sentimentale, ha ammesso di avere una relazione importanza ma al contempo di nutrire l’esigenza di proteggerla dall’attenzione mediatica.

Fabio Mancini e il sogno di un futuro felice con la fidanzata: “Voglio dare ai miei figli ciò che io non ho potuto avere…”

E quindi, chi è la fidanzata di Fabio Mancini? Ecco quanto dichiarato dal top model al riguardo: “Com’è oggi la mia vita sentimentale? Non mi piace parlarne, ho una persona nel cuore e penso a creare una famiglia. Il mio sogno più grande è avere una moglie e figli e dare a loro ciò che la mia famiglia non ha potuto darmi”. Dunque, resta difficile conoscere l’identità della fidanzata di Fabio Mancini ma qualcosa sul suo passato amoroso siamo comunque in grado di ricostruire.

Fabio Mancini – intervistato da Novella 2000 nel 2021 – aveva raccontato di aver avuto una storia molto importante in passato; una fidanzata con la quale ha condiviso diversi anni della sua vita prima di tornare single. “Ho concluso una storia di cinque anni e mezzo e sono single da un paio di mesi” – raccontava il top model – “E’ difficile staccarsi dopo anni, sono legato ancora al passato e piano piano ne sto venendo fuori”. In passato si è anche parlato di un presunto flirt con Diletta Leotta; rumor mai confermati e, per di più, di recente la conduttrice è convolata a nozze con Loris Karius.