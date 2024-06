Fabio Palombi, fidanzato Valeria Golino?/ L’attrice dopo Riccardo Scamarcio: “sono innamorata”

Fabio Palombi e Valeria Golino sono una coppia? L’attrice e regista oramai non si nasconde più e ha mostrato al mondo intero il suo nuovo fidanzato! Dopo la fine della relazione con Riccardo Scamarcio, la Golino è tornata ad amare con il giovane trentaquattrenne Fabio Palombi. I due sono stati paparazzati insieme e pubblicati sulla prima pagina del settimanale Oggi a conferma che la regista ed attrice ha un nuovo amore! A differenza della precedente relazione, la Golino ha deciso di non accelerare i tempi; i due, infatti, non convivono insieme e preferiscono vivere il proprio amore in modo discreto e riservato.

Del resto la delusione per Valeria Golino dopo la fine della lunga storia d’amore con Riccardo Scamarcio è stata tanta, anche se i due sono rimasti in ottimi rapporti convivendo anche in diverse occasioni il set. Proprio la Golino dalle pagine del settimanale Oggi parlando della sua vita privata e sentimentale ha rivelato: “ho un compagno da quattro anni. Sono innamorata, ma negli anni sono cambiata anche in amore…Non è che crescendo si migliora e basta, ci si inaridisce anche un po’”.

Chi è Fabio Palombi, il nuovo fidanzato di Valeria Golino

Ma chi è Fabio Palombi, il fidanzato di Valeria Golino? Dopo la fine della lunga relazione con Riccardo Scamarcio, l’attrice e regista ha ritrovato l’amore e il sorriso tra le braccia di un giovane 34enne di Roma. Fabio Palombi dopo essersi laureato in Giurisprudenza ha proseguito gli studi prendendo una specializzazione in diritti d’autore. Non solo, è anche ice presidente dell’associazione culturale Giovani per Roma. Si tratta di un’associazione che cerca di favorire l’ingresso di ragazzi tra i 18 e i 35 anni nella società.

Infine Palombi è stato anche uno dei promotori dell’app Ripartiamo da Roma realizzata per tutti gli smartphone. Che dire: un ragazzo intraprendente e dall’innato talento!











