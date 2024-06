Fano, giovane aggredito con una matita da falegname al Fano Center/ Profonda ferita all’addome, la scena choc

Choc a Fano dove un ragazzo è stato aggredito nella giornata di ieri presso il centro commerciale Fano Center, con una matita da falegname. Della vicenda ne parla in particolare Il Resto Del Carlino, sottolineando come il tutto si sarebbe consumato nel parcheggio dello stesso mega store, nel primo pomeriggio di ieri. Erano infatti le ore 14:00 di venerdì 14 giugno 2024 quando numerose persone hanno assistito sbigottite ad una lite che si è trasformata in una vera e propria aggressione violenta.

La vittima, un giovane di età non definita che ha avuto la peggio, finendo con una profonda ferite all’addome. Ad aggredirlo sarebbero stati tre uomini, tutti di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che si sono scagliati appunto contro un quarto con una matita da falegname, un oggetto lungo e appuntito che si è conficcato nell’addome del ragazzo, finito poi accasciato a terra con le mani alla pancia e il sangue che fuoriusciva copioso dalla ferita.

FANO, AGGREDITO ALL’ADDOME CON UNA MATITA: COSA E’ SUCCESSO

Fortunatamente nel giro di pochi minuti è intervenuto sul luogo segnalato la polizia che ha fermato il trio di cui sopra, portandolo in commissariato. In seguito i tre sono stati interrogati per cercare di ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto e cosa li abbia spinti a colpire il ragazzo con quella ferocia.

Nel frattempo la vittima è stata portata d’urgenza presso l’ospedale Torrette di Ancona e nel parcheggio del Fano Center è giunto anche l’elisoccorso, a conferma della gravità dell’episodio. Come detto sopra, ad assistere alla terribile scena sono state centinaia di persone visto che attorno alle ore 14:00 di ieri il centro commerciale era pieno, come da prassi durante i weekend. Secondo quanto emerso pare che ad avvertire la vigilanza privata dello stesso centro commerciale sarebbe stata una cliente dello stesso store che ha appunto assistito da vicino alla scena.

FANO, AGGREDITO ALL’ADDOME CON UNA MATITA: I SOCCORSI

La donna, appena visto quanto stesse accadendo, è corsa dentro il centro commerciale per chiedere aiuto dopo di che due uomini della vigilanza si sono fiondati all’esterno del supermercato, fermando i tre aggressori e chiamando la polizia, giunta sul luogo a sirene spiegate dopo pochi minuti. Il secondo vigilantes ha invece prestato i primi soccorsi al giovane aggredito, che nel frattempo aveva i vestiti intrisi di sangue.

Con le proprie gambe è comunque riuscito a raggiungere la farmacia del centro commerciale, distante circa trenta metri dal luogo dell’aggressione e il personale del negozio ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza. Resta da capire cosa sia successo e cosa abbia portato i tre 30-40enni ad aggredire in questo modo il giovane. Sembra che alla base del folle gesto vi sia una lite stradale risalente a qualche giorno prima, forse un mezzo regolamento di conti dopo un diverbio in auto.

