Fedez, la presunta nuova fidanzata Garance Authiè sul set di ‘Sexy Shop’?/ L’indizio sul videoclip del rapper

Potrebbe risultare ripetitivo e ridondante, ma a quanto pare continua ad essere oggetto di interesse mediatico la quotidianità – sentimentale e professionale – di Fedez. Al centro della scena lo era già prima; ma il rapper, dopo le vicissitudini della consorte – quasi ex – Chiara Ferragni, sembra avere suo malgrado i fari costantemente puntati. Nelle ultime ore la scena è tutta di Garance Authié, presunta nuova fidanzata di Fedez.

Ma se considerare la Garance Authiè come nuova fidanzata di Fedez risulta ancora fantasioso e privo di basi solide, diverse sembrano essere le impressioni per un’altra circostanza che riguarda invece una possibile collaborazione professionale. Il rapper ha di recente lanciato il suo nuovo singolo “Sexy Shop” per il quale a breve verrà rilasciato anche il videoclip. Ebbene, la modella di origini francesi potrebbe essere stata scelta come protagonista del contenuto.

Garance Authié, nuova fiamma di Fedez o semplice collaborazione professionale?

La teoria secondo la quale Garance Authié potrebbe essere stata scelta da Fedez come protagonista nel videoclip “Sexy Shop” dipende da alcune tracce derivanti dal web. Come riporta Novella 2000, la modella ventenne avrebbe di recente pubblicato un video sui social con una didascalia ‘sospetta’: “Sul set”. Coincidenza vuole che proprio in questi giorni il rapper sia impegnato con le riprese del videoclip di “Sexy shop”.

Dunque, se due indizi fanno una prova, potremmo davvero vedere Garance Authié nel videoclip del nuovo singolo di Fedez. Per scoprirlo, non resta che attendere l’uscita del contenuto e magari potremmo così scoprire che anche gli ultimi avvistamenti non riguardano un rapporto sentimentale bensì un sodalizio professionale.

