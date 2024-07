Fedez sta ostacolando i progetti di Chiara Ferragni?/ “Vorrebbe trasferirsi, lui la blocca per i figli”

Fedez sta bloccando l’addio di Chiara Ferragni? La rivelazione

Nel futuro dell’imprenditrice digitale e moglie del rapper potrebbe esserci un addio all’Italia, visto che Chiara Ferragni sembra intenzionata a portare i suoi affari lontano dall’Italia, in tutto questo però ci sarebbe l’ostacolo Fedez, visto che il cantante non vorrebbe provocare un’ulteriore sofferenza ai figli dopo la fine della storia con la madre, anche se il portale Very Inutil People rilancia sulla notizia: “Chiara sta provando a spostare lei e il suo business in America ma Fedez la “ostacola” per i figli”.

Le cose per Chiara Ferragni infatti continuano a non andare bene dal punto di vista professionale dopo il caso Balocco, mentre per l’azienda gli affari sono decollati, come sottolineato da La Stampa: “Con l’utile più che raddoppiato a 17 milioni di euro e ricavi in crescita del 25% a 254 milioni, probabilmente all’ottimo risultato ha contribuito proprio Chiara Ferragni, che nel 2023 era allo zenit della sua fortuna e solo negli ultimi giorni dell’anno si è trovata al centro delle cronache in una luce negativa”.

Il cantante in pausa dopo il ricovero per emorragia

Non sono stati giorni di certo facili per Fedez che dopo l’addio a Chiara Ferragni è tornato ad accusare qualche problema di salute, visto che nelle scorse ore è stato ricoverato per emorragia e proprio per questo ha deciso di prendersi una pausa dai concerti, annullando tre eventi in programma prossimamente del suo tour: “È con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato, ho bisogno di riposo e di recuperare un po’ le forze”.

A rassicurare tutti ci ha pensato anche il dottor Zappa, che ha avuto in cura Fedez: “Qualche giorno di tranquillità e Federico potrà riprendere serenamente la sua attività lavorativa, l’emorragia è stata bloccata con l’applicazione di clip endoscopiche, quindi è normale che Federico dovrà osservare un periodo di tranquillità per poi ripartire”.

