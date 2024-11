Grande Fratello 2024, in arrivo nuovi concorrenti: chi è Zeudi Di Palma

Gli ascolti del Grande Fratello 2024 continuano a calare e Mediaset corre ai ripari, chiamando nella Casa nuovi concorrenti. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, la Casa tornerà a popolarsi addirittura con quattro nuovi arrivi, che potrebbero palesarsi già nella puntata di lunedì 2 dicembre su Canale 5. Il primo nome, lanciato da DavideMaggio.it, è quello di Zeudi Di Palma, 23enne napoletana, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2021, che in passato ha già lavorato nel mondo della TV, affiancando Enrico Papi.

Stando alle indiscrezioni, l’arrivo di Zeudi potrebbe smuovere le dinamiche nella Casa del Grande Fratello 2024, soprattutto in quelle delle coppie. Potrebbe, infatti, nascere qualche rivalità con qualche ragazza della Casa qualora ci fosse un interesse per uno dei ragazzi già impegnati.

Maria Monsè torna al Grande Fratello 2024 insieme alla figlia Perla Maria

Altro nome in arrivo nella Casa del Grande Fratello 2024 è, in realtà, un ritorno: quello di Maria Monsè. La nota showgirl, secondo TvBlog, tornerà ad essere una concorrente ma, questa volta, non sarà da sola, perché porterà con se sua figlia Perla Maria, diventata maggiorenne da pochi mesi. Sarà interessante seguire le dinamiche di questo scoppiettante duo che potrebbe riservare non poche sorprese nel programma.

Ultimo concorrente che si prepara ad entrare nella Casa è Bernardo Cherubini. Il cognome dice già tutto, perché si tratta del fratello di Lorenzo Cherubini, meglio noto al pubblico italiano come Jovanotti. L’uomo è anche un attore ed è pronto a farsi conoscere dal grande pubblico di Canale 5. Non resta che attendere il loro ingresso e vedere se servirà a smuovere le acque (e gli ascolti!)