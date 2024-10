Fidanzato Jessica Morlacchi: il racconto della fine della sua precedente relazione

Jessica Morlacchi, nella casa del Grande Fratello 2024, è single e alla ricerca di un fidanzato. Sognatrice e romantica, nelle scorse ore, durante una chiacchierata con Maria Vittoria e Amanda Lecciso, ha parlato della fine della sua precedente storia. “Ci siamo lasciati senza neanche vederci. Io ero in Sardegna“, ha detto la cantante che ha svelato che il suo ex fidanzato era più giovane di sei anni. Jessica, inoltre, ha raccontato che, dopo essere tornata a Roma, ha provato a rivederlo per un chiarimento senza, tuttavia, riuscirci. “lo aspettavo sotto casa“, ha detto ancora alle coinquiline.

Una storia che è finita da più di due anni e che Jessica, oggi, ricorda nella casa più spiata d’Italia dove i ricordi prendono il sopravvento. La Morlacchi, inoltre, ha raccontato di averlo poi rivisto ma di non aver più parlato della loro storia. Tra i due, infatti, ci sono stati solo dei saluti di circostanza.

Fidanzato Jessica Morlacchi: la complicità con Giglio infiamma il web

Durante un gioco nella casa del Grande Fratello 2024, su richiesta di Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi e Giglio hanno mimato una coppia che si scambiava dolci coccole. Il feeling tra i due ha infiammato il web che ama sempre di più la complicità che si sta creando tra il parrucchiere e la cantante. Pur avendo provato un interesse iniziale, Jessica ha capito di non essere ricambiata provando ad instaurare con Giglio un rapporto d’amicizia. Tuttavia, durante il dolce scambio di coccole, il web ha sottolineato come il feeling tra i due non sia quello che, normalmente, c’è tra due amici.

La Morlacchi, da parte sua, sta provando anche ad accettare il rapporto tra Giglio e Julia che, fuori dalla casa, ha una persona ad aspettarla. La Morlacchi, infatti, ha messo nuovamente in guardia Giglio esortandolo a non commettere passi falsi.