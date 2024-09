Molto amato dal pubblico ma anche molto criticato per via delle sue idee spesso fuori dal comune, Enrico Montesano vanta anche una vita privata molto ricca, con tre relazioni importanti (di cui due trasformate in matrimoni) ma soprattutto sei figli. L’attore difficilmente ha parlato del suo privato in pubblico: ama infatti mantenere il massimo riserbo, o quasi, su quella che è la sua vita al di fuori dal riflettori, dunque quello che sappiamo sui suoi sei figli non è molto, se non qualcosa che è trapelato nel corso degli anni e che dunque possiamo andare ora a vedere se vogliamo curiosare un po’ nella vita dell’artista romano.

Sono state tre le relazioni importanti nella vita di Enrico Montesano: la prima, con la stilista Marina Spadaro, ha portato alla nascita di Mattia nel 1986. Il ragazzo, secondo quanto trapelato, lavorerebbe nel mondo del cinema come direttore della fotografia e produttore cinematografico. Dopo la fine della storia con la stilista, Enrico Montesano ha sposato Tamara Moltrasio dalla quale ha avuto altri due ragazzi: Tommaso, Lavinia e Oliver. Oliver è uno scenografo e lavora nel mondo della tv, mentre Tommaso è un giornalista, finito anche al centro delle cronache per essere un cosiddetto “negazionista” del Covid: avrebbe negato anche la presenza di morti nelle bare di Bergamo, scatenando un putiferio nel mondo della cultura e non solo. Sull’unica figlia femmina dell’attore, Lavinia, non sappiamo invece molto.

Figli Enrico Montesano: chi sono i ragazzi nati dal matrimonio con Teresa Trisorio

Dopo la fine del matrimonio con Tamara Moltrasio, Enrico Montesano ha sposato Teresa Trisorio, che è tuttora moglie dell’attore. Insieme hanno avuto altri due ragazzi, Michele Enrico e Marco Valerio, nati nel 1996 e nel 1997: da come sappiamo, entrambi hanno affiancato il papà in vari spettatoli teatrali. Dunque, per entrambi la passione sarebbe quella del cinema e del teatro, così come per il padre prima di loro e non soltanto, poiché la famiglia Montesano ha una storia radicata nel mondo dell’arte e soprattutto sul palco.