Filippo Bisciglia svela una delle coppie di Temptation Island 2024 che più l’ha colpito

Mentre Temptation Island 2024 si accinge ad arrivare alla sua conclusione, Filippo Bisciglia sui social torna a parlare di una vecchia edizione del programma, sbilanciandosi su una coppia che gli è rimasta nel cuore. Si tratta di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo, coppia che partecipò alla seconda edizione del programma e che uscì insieme, nonostante i molti dubbi della ragazza.

Al tempo fu proprio lei a manifestare incertezze sul rapporto, al punto da sperare, finito il falò di confronto, di ottenerne una volta fuori. In quell’occasione proprio Filippo si sbilanciò sulla coppia, dicendo ad Alessandra che quelle certezze, ne era sicuro, sarebbero arrivate. Parole profetiche, visto che da allora Alessandra ed Emanuele non solo non si sono mai più separati, ma hanno avuto quattro figli e sono felicissimi insieme.

Filippo Bisciglia commosso dal percorso di Emanuele e Alessandra a Temptation Island

In queste ore, Emanuele D’Avanzo ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram proprio il video del falò di confronto con Alessandra, citando la previsione di Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island ha ricondiviso il video sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Non lo dimenticherò mai questo falò, mai!”

D’altronde, proprio in un’intervista di poco tempo fa, Filippo aveva già parlato della coppia in questione, dichiarando: “Uno dei falò che ricordo con più amore è quello di Emanuele e Alessandra, per me è stato bellissimo. Oggi hanno quattro figli e si amano tantissimo. Ma al primo falò si lasciarono, lui andò con una ragazza single. E poi, la stessa sera, stette male, ci ripensò e il giorno dopo chiese di incontrare la sua fidanzata. Fu la prima volta. Già, era la prima volta che veniva chiesto un falò di confronto immediatamente dopo essersi lasciati, fu sorprendente anche per noi, gli dicevamo: ‘Adesso non sappiamo se Alessandra vorrà rivederti’. Invece, lei fu così intelligente… Si incontrarono al falò e lui piangeva. Vedere un uomo piangere… Beh, iniziai a piangere pure io con lui.”