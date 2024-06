Filippo Bisciglia: “Temptation Island 2024? Spesso mi sono morso la lingua”/ “Il momento più emozionante…”

Tutto è ormai pronto, questa sera debutta su Canale 5 Temptation Island 2024 e faremo finalmente la conoscenza delle coppie di innamorati e dei dissidi sentimentali che li hanno portati a scegliere la trasmissione per trovare un punto conclusivo o di nuova partenza. Nel frattempo, Filippo Bisciglia – conduttore del programma – si è concesso un’intervista per il settimanale Chi affrontando alcuni temi che riguardano proprio le dinamiche di Temptation Island 2024 e non solo.

Temptation Island 2024: data d'inizio, location e coppie protagoniste/ Tutti i dettagli sulla nuova edizione

“Uno dei falò che ricordo con più amore è quello di Emanuele e Alessandra, per me è stato bellissimo. Oggi hanno quattro figli e si amano tantissimo; ma al primo falò si lasciarono e lui andò con una ragazza single…”. Inizia così l’intervista di Filippo Bisciglia, partendo dal suo ricordo più emozionante riguardo la sua longeva esperienza alla conduzione di Temptation Island. “Io sono super partes” – prosegue il conduttore, parlando del suo personale approccio – “Devo esserlo per forza, sono quello che modera, però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia ma sarebbe un altro programma… Mi sono morso la lingua in parecchie circostanze”.

Filippo Bisciglia, disavventura prima di Temptation Island 2024: "Arrivato il carroattrezzi…"/ Cos'è successo

Filippo Bisciglia: “Io e Pamela Camassa insieme da 17 anni? Abbiamo investito molto su di noi…”

Proseguendo nell’intervista per il settimanale Chi, Filippo Bisciglia ha poi spiegato quali sono a suo giudizio le caratteristiche necessarie per superare le ‘prove d’amore’ di a Temptation Island 2024. “Per prima cosa bisogna mettersi in gioco, se tu vieni qui per fare televisione fai la cosa più sbagliata. Chi partecipa al programma sa bene che verranno messi in gioco i sentimenti e loro devono essere pronti a esporre tutte le loro problematiche e a mettersi in discussione…”. Il conduttore ha poi aggiunto: “… Bisogna essere parlanti e pensanti; secondo me è importante che sappiano parlare, che sappiano ascoltare e che si sappiano raccontare. Poi certo, la bellezza conta; ma quando ti vuoi sfogare prima di cercare la bellezza cerchi l’empatia”.

Filippo Bisciglia in lutto: è morta la nonna Vilma/ "Sei stata la mia vita": il toccante addio social

Parlando di temi sentimentali connessi al prossimo appuntamento con Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia non poteva non menzionare anche l’amore costante nella sua vita corrispondente al nome di Pamela Camassa. “Insieme da 17 anni? Abbiamo investito molto su di noi e vogliamo continuare a farlo in futuro”. L’intervista per il settimanale Chi si conclude con parlare dense d’amore per il suo amato nipotino Luca: “Per me è come un figlio? Certo, il mio cuore. Mi chiede tanti consigli… Gioco anche a paddle con tanti ragazzi giovani che mi chiedono consigli, alla fine io Temptation Island lo faccio tutto l’anno”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA