Figlio di Rodolfo Laganà e di Gioria Fegiz, Filippo Laganà è un attore come il padre, che da giovanissimo ha dovuto affrontare una sfida difficilissima: un trapianto al fegato. Più volte in televisione ne ha parlato a cuore aperto, ricordando quando a soli 24 anni è stato sottoposto al delicatissimo intervento in ospedale. All’epoca era arrivata la durissima diagnosi, il Morbo di Wilson, che lo ha costretto a tantissime operazioni. In particolare, si tratta di una malattia che porta il corpo ad immagazzinare troppo rame, sia nel fegato che nel cervello.

Tempo fa, Filippo Laganà aveva raccontato a Caterina Balivo a La volta buona di come il suo fegato si era bloccato. Così, data la gravità della situazione è stato inserito come primo paziente in Italia a dover subire un trapianto urgente dell’organo e in soli quattro giorni è stato sottoposto al delicatissimo intervento. Filippo Laganà racconta che al momento della notizia si trovava negli Stati Uniti per un viaggio e che non c’era un volo di ritorno nel breve tempo, così ha dovuto aspettare un po’ di più. Nonostante ciò, l’operazione si è svolta nel migliore dei modi e Filippo Laganà è riuscito ad avere un fegato nuovo.

Filippo Laganà, le parole commoventi dopo il fegato nuovo: “Ho scoperto chi me lo ha donato…”

“Dopo il trapianto sono stato un anno e mezzo in ospedale” aveva raccontato Filippo Laganà a Caterina Balivo, spiegando che dopo il trapianto di fegato il suo corpo è andato in tilt. Di conseguenza, ha dovuto subire ben 23 interventi per stare bene, arrivando a pesare circa 40 chili: “E io sono alto un metro e novanta!“, ha dichiarato. Intanto, Rai ha prodotto un film sulla storia di Filippo Laganà: “Amici per la pelle“, raccontando la storia coraggiosa del ragazzo e ispirando tantissime persone ad andare avanti anche nelle difficoltà.

Grazie a Rai Cinema, Filippo Laganà ha scoperto il nome della persona che gli ha donato l’organo. Si tratta di un’infermiera veneta che tempo fa si è tolta la vita a soli 24 anni: “Adesso sono felice di poter vivere una vita insieme. Spero sia orgogliosa e felice di questo“, aveva spiegato. Teneramente, il figlio del celebre attore racconta come si sia instaurato un legame “spirituale” tra lui e la sua coetanea morta, e che con lei parla ogni giorno chiedendole se è d’accordo con le sue scelte. Oggi Filippo Laganà si impegna per trasmettere ai suoi coetanei l’importanza di vivere una vita serena, e di non preoccuparsi troppo dei problemi meno gravi.