Floriana Secondi oggi è felice e serena al fianco del fidanzato Angelo, conosciuto dopo la storia finita male con l’ex Daniele Pompili e in seguito al presunto flirt con Teo Mammucari. I due si sono conosciuti diversi anni fa, quando Floriana vinse il Grande Fratello 2002. “Venne a fare uno spettacolo con Enzo Salvi. Io feci una considerazione con mio fratello e dissi: è brava ma se la tira troppo questa Floriana”, ha raccontato l’attuale fidanzato Angelo a proposito del suo primissimo incontro con Floriana Secondi. All’epoca però non scoccò la scintilla, sono passati diversi anni infatti affinché le strade di Floriana e di Angelo si intrecciassero nuovamente.

CIAO DARWIN 2023 9a PUNTATA: TAMARRI Vs ELEGANTI/ Diretta, Madre Natura: Floriana trionfa ai Cilindroni!

“Tornò da me il suo manager proponendomi lo spettacolo di Floriana, per chiedermi se volevo fare un altro spettacolo con lei. Non ero così convinto per la verità. Parlai con Floriana. Poi da cosa nasce cosa, andammo a cena insieme e iniziò questo rapporto”, ha ricordato il compagno della Secondi in una bella intervista a Pomeriggio Cinque.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 2023, Tamarri Vs Eleganti/ Video: animalier hot, Floriana 'vince' su Tonon

Floriana Secondi, dal flirt con Teo Mammucari alla rottura con l’ex fidanzato Daniele Pompili

Prima di impegnarsi con il suo attuale fidanzato Angelo, Floriana Secondi ha vissuto una storia d’amore piuttosto movimentata con l’ex fidanzato Daniele Pompili, con il quale oggi i rapporti si sarebbero deteriorati. Nel passato sentimentale della verace romana ci sarebbe anche un flirt clamoroso con Teo Mammucari, almeno secondo quanto riferito dalla diretta interessata: “L’ho detto anche tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio”.

Teo Mammucari, dal canto suo, non ha mai smentito né confermato il flirt, salvo postare una strofa ironica su Instagram, dopo la confessione di Floriana, con la canzone “Solo Noi” di Toto Cotugno a fare da sfondo alla notizia con le sue dichiarazioni.

Domiziano, chi è il figlio di Floriana Secondi/ L'ex gieffina a cuore aperto: "Il mio più grande amore..."