RITUALE INDIANO DELLE FOGLIE DEL DESTINO

Da quando Fedez ha rivelato di essersi sottoposto al rituale delle foglie del destino, è cresciuta la curiosità attorno a questa pratica di origine indiana. Bisogna partire da una leggenda, secondo la quale 7 antichi saggi migliaia di anni fa acquisirono la capacità di canalizzare le conoscenze di tantissime vite umane tra passato, presente e futuro. Queste conoscenze, riportate su foglie di palma essiccate, furono tradotte su quelle di palma per evitare che venissero perse. Incise con un chiodo e conservate con olio di pavone in una biblioteca di Tanjore, sono diventate le cosiddette foglie del destino, che richiedono ore e ore di consultazioni. Non tutti possono leggerle, visto che i codici nascosti sono complicati da tradurre.

Cristiano Iovino Fedez, spuntano due verbali sul pestaggio/ "Il volto sporco di sangue, macchie ovunque..."

È prevista una cerimonia di apertura di questo archivio, poi si prendono le impronte digitali della mano sinistra se la lettura riguarda una donna, si opta per quello della mano destra per gli uomini. Visto che ci sono 108 categorie di impronte, vanno consultate tutte per individuare quella giusta e passare alla lettura. Si cerca la foglia per esclusione con domande specifiche a cui rispondere con “sì” o “no”.

Chiara Ferragni incinta di Giovanni Tronchetti Provera? L’imprenditrice rompe il silenzio/ "Ora posso dirlo"

PREVISIONI O LETTURE?

C’è chi ritiene che le foglie del destino predicano il futuro, chi invece ritiene che servano a “risvegliarsi”, perché conoscendo la propria predizione si diventa consapevoli della propria situazione e si scopre in quali ambiti ci si sta limitando. Di sicuro, la lettura è un procedimento lungo, nel quale il lettore viene interrogato con una cantilena, oltre alle domande. Una volta trovata la foglia giusta, si intraprende un viaggio nel quale si ripercorrono le tappe della propria vita fino alla morte.

I lettori non sono dei veggenti, ma persone in grado di decifrare i codici di queste letture con cui avere risposte su vari ambiti, dalla vita sentimentale a quella spirituale, passando per quella lavorativa e professionale. D’altra parte, c’è chi ritiene questo rituale una sorta di metodo di guarigione, proprio perché dalle letture si arriva a una consapevolezza che può migliorare la propria vita e l’approccio ad essa.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, tenere dediche al concerto di Max Pezzali/ "Nient'altro che noi"