PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni Italia Ucraina U21 ci accompagnano verso la partita amichevole di oggi pomeriggio a La Spezia, ultimo atto dell’anno solare 2024 per l’Italia Under 21 che si sta preparando per gli Europei di categoria della prossima estate, ai quali ci siamo qualificati vincendo il nostro girone. In questa finestra di novembre c’è stato quindi spazio per le amichevoli e venerdì abbiamo già assistito a un divertente pareggio contro la Francia, con risposte comunque positive in una partita di ottimo livello.

Adesso ecco un test contro l’Ucraina, un tipo di rivale sicuramente diversa anche per il modo di giocare, ma comunque di buonissimo livello, considerando che pure l’Ucraina U21 ha ottenuto il pass per gli Europei entrando fra le migliori seconde dei gironi di qualificazione. D’altronde in questa fase è giusto che le amichevoli siano esami significativi e allora noi adesso andiamo ad analizzare più in dettaglio che cosa potrebbero riservarci appunto le probabili formazioni Italia Ucraina U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21

ECCO LE POSSIBILI SCELTE DI NUNZIATA

Nelle probabili formazioni Italia Ucraina U21 ci sono tante opzioni per il nostro c.t. Carmine Nunziata, come punto di riferimento potremmo prendere ancora i titolari contro la Francia, che sicuramente hanno fatto tutti bene, anche se è lecito immaginare che almeno in alcuni settori ci sarà spazio anche per altri. Comunque indichiamo il 4-3-2-1 con Desplanches in porta, imbattuto nel primo tempo contro la Francia; in difesa potrebbero agire di nuovo Kayode a destra, Coppola e Pirola centrali e Ruggeri terzino sinistro; a centrocampo al trio con Prati, Casadei e Ndour si affiancano altri nomi a cominciare da Miretti; Fabbian ed Esposito sono invece le prime alternative al reparto offensivo dell’Italia U21, con Volpato e Gnonto trequartista dietro Ambrosino venerdì pomeriggio a Empoli.

CURIOSIAMO ANCHE TRA I RAGAZZI DI MELGOSA

Unai Melgosa è il c.t. spagnolo dell’Ucraina Under 21, un tocco latino anche tra i nostri avversari nelle probabili formazioni Italia Ucraina U21. In questo caso potremmo parlare di un modulo 4-2-3-1, anche se pure per l’Ucraina questa ovviamente è una preziosa occasione per fare esperimenti. Comunque, proviamo ad indicarvi il portiere Yermakov; davanti a lui una difesa a quattro che potrebbe essere composta da Gusev, Kozik, Batagov e Roman; nel cuore del centrocampo ecco il tandem con Melnychenko e Lyakh; avanzando verso il reparto offensivo, sulla trequarti potrebbero trovare posto Veleten, Tsarenko e Bragaru alle spalle del centravanti Gorbach.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Coppola, Pirola, Ruggeri; Prati, Casadei, Ndour; Volpato, Gnonto; Ambrosino. All. Nunziata.

UCRAINA (4-2-3-1): Yermakov; Gusev, Kozik, Batagov, Roman; Melnychenko, Lyakh; Veleten, Tsarenko, Bragaru; Gorbach. All. Melgosa.