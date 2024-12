PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Con le probabili formazioni Juventus Bologna analizziamo le scelte in vista della partita che, alle ore 18:00 di sabato 7 dicembre presso l’Allianz Stadium, si gioca per la 15^ giornata di Serie A 2024-2025. Thiago Motta ritrova il suo passato recente, ma non avrà tempo di soffermarsi sulle emozioni: la sua Juventus è stata raggiunta al 93’ dal Lecce, ha mancato una vittoria che le sarebbe servita per rimanere agganciata al treno scudetto e ha rallentato ancora, lo fa troppo spesso in questa stagione anche se forse in questo momento ci sono anche le attenuanti per i tanti infortuni importanti, in ogni caso però i bianconeri non stanno rispettando in pieno le aspettative.

Video Bologna Monza (4-0)/ Gol e highlights: Castro show, vittoria netta per Italiano (3 dicembre 2024)

Lo sta invece facendo il Bologna, che sapeva di essere chiamato a una stagione complicata per il cambio della guida tecnica e lo straordinario risultato ottenuto lo scorso maggio: i felsinei invece viaggiano alla stessa velocità e arrivano dal convincente 3-0 al Venezia con il quale hanno fatto un altro bel passo avanti. In attesa che all’Allianz Stadium si giochi una partita interessante e certamente molto importante, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle decisioni che i due allenatori opereranno questo tardo pomeriggio, come sempre allora ci prendiamo del tempo per leggere le probabili formazioni Juventus Bologna.

Diretta/ Bologna Monza (risultato finale 4-0): Dominguez e Castro chiudono i conti (3 dicembre 2024)

JUVENTUS BOLOGNA, QUOTE E PRONOSTICO

A margine delle probabili formazioni Juventus Bologna leggiamo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo cui i bianconeri partono favoriti grazie a un valore corrispondente a 1,70 volte la posta in palio sul segno 1 per la loro vittoria, laddove il segno 2 per il successo del Bologna vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo poi il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questa eventualità il bookmaker vi premierebbe con una vincita che equivale a 3,65 volte l’importo investito sulla partita.

Probabili formazioni Bologna Monza/ Quote: tanti cambi per Italiano e Nesta (Coppa Italia, 3 dicembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

L’EMERGENZA BIANCONERA

Continua l’emergenza per Thiago Motta, ma nelle probabili formazioni Juventus Bologna possiamo fare i nomi di tre calciatori che possono rientrare: McKennie e Savona stringono i denti per andare quantomeno in panchina, Vlahovic invece potrebbe già essere titolare e dunque nel 4-2-3-1 sarebbe lui a guidare l’attacco della Juventus con la solita linea alle sue spalle, qui ancora out Nico Gonzalez e spazio dunque a Koopmeiners in posizione di trequartista centrale con il supporto che dalle corsie laterali arriverà da Francisco Conceiçao e Kenan Yildiz, entrambi favoriti su Timothy Weah che, in caso di forfait di Vlahovic, sarebbe verosimilmente schierato ancora come falso centravanti.

A centrocampo Thiago Motta, anche in ragione dell’equilibrio, sembra aver trovato la formula giusta affiancando a Locatelli il cresciutissimo Khéphrén Thuram, dunque ancora panchina per Fagioli mentre si aspetta sempre il rientro di Douglas Luiz, che fino a questo momento ha deluso. La difesa non dovrebbe essere toccata: Danilo giocherà come terzino destro in mancanza di alternative, meglio infatti confermare Kalulu al centro a fare coppia con Gatti e a questo punto Cambiaso si piazzerà a sinistra, in porta spazio a Di Gregorio dopo la titolarità di Perin al Via del Mare.

LE SCELTE DI ITALIANO

Italiano deve rinunciare ancora ad Aebischer e Cambiaghi e perde anche De Silvestri, nelle probabili formazioni Juventus Bologna sembra comunque avere le idee chiare e in difesa l’assetto sarà confermato, quindi ecco Posch come terzino destro con Juan Miranda sull’altro versante, Skorupski ovviamente in porta e il solito tandem centrale che sarà formato da Beukema e Lucumì, che in questa stagione stanno garantendo un ottimo rendimento. In mezzo al campo spera in una maglia Fabbian, che può agire anche sulla trequarti; qui però le scelte appaiono fatte, sarà Nikola Moro a fare coppia con Freuler nel settore nevralgico della squadra rossoblu.

Rispetto alla vittoria contro il Venezia, nel Bologna dovrebbe poi tornare titolare Orsolini: il miglior realizzatore del Bologna è pronto a riprendersi la maglia sul lato destro della trequarti, dall’altra parte Dan Ndoye va verso la conferma e così un Odgaard che sta diventando la rivelazione nel campionato della squadra rossoblu, allo stesso modo Santiago Castro è una certezza nel ruolo di prima punta ed è sempre l’argentino, anche contro la Juventus, a essere favorito nei confronti di Dallinga, che invece sta deludendo le aspettative su di lui.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; K. Thuram, Locatelli; F. Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, J. Miranda; N. Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, D. Ndoye; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano