PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: CONTE VS NESTA!

Le probabili formazioni Napoli Monza ci introducono a una bella partita valida per la sesta giornata di Serie A 2024-2025: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 29 settembre, entrambe reduci dall’impegno in Coppa Italia di giovedì e con una situazione totalmente diversa di classifica. Dopo lo shock iniziale di Verona il Napoli ha reagito, rimanendo imbattuto nelle restanti partite e, nonostante il pareggio contro la Juventus, mettendo in mostra grande carattere come prerogativa delle squadre di Antonio Conte, tanto che adesso sono in parecchi a pensare che il Napoli possa realmente vincere lo scudetto.

Il Monza invece deve ancora vincere la sua prima gara: si trova in zona retrocessione dopo la sconfitta interna contro il Bologna e la sua panchina sta già scricchiolando, la trasferta del Diego Armando Maradona potrebbe essere la sua ultima presenza con questa squadra ma chissà che arrivi una grande reazione di orgoglio. Adesso noi ci mettiamo comodi per scoprire come potrebbe andare a finire questa serata, nel frattempo facciamo come sempre la nostra consueta valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni Napoli Monza.

QUOTE E PREVISIONI NAPOLI MONZA

Naturalmente le quote che l’agenzia Snai ha fornito a margine delle probabili formazioni Napoli Monza indicano chiaramente la squadra favorita, che è quella di casa: valore pari a 1,35 volte la posta in palio sul segno 1 per la vittoria del Napoli, mentre il segno 2 per il successo del Monza vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 8,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Il pareggio, identificato dal segno X, con questo bookmaker prevede una vincita che ammonta a 5,00 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA

IL DUBBIO DI CONTE

Nelle probabili formazioni Napoli Monza il grande dubbio di Conte è quello del modulo: contro la Juventus ha aperto alla difesa a quattro e la prestazione è buona, si va dunque verso la conferma del 4-3-3 nel quale sostanzialmente il dubbio riguarda la posizione di terzino destro, dove comunque Di Lorenzo è favorito su Pasquale Mazzocchi. A sinistra gioca Mathias Olivera, in porta Meret ne avrà per qualche settimana e dunque spazio a Caprile, che sarà protetto dalla consueta linea formata da Rrhamani e Buongiorno.

A centrocampo si apre dunque uno spazio per McTominay: nel testa a testa tra i due scozzesi è naturalmente lui a essere in vantaggio su Billy Gilmour, non sono invece in discussione le due maglie per Zambo Anguissa e Lobotka. Arriverà invece all’ultimo, o dovrebbe essere così, la decisione su chi tra Politano e David Neres occuperà la casella di laterale destro nel tridente; come prima punta avremo naturalmente Romelu Lukaku, a completare lo schieramento del Napoli sarà poi Kvaratskhelia.

LE MOSSE DI NESTA

Purtroppo Nesta deve ancora fare i conti con qualche infortunio di troppo, nelle probabili formazioni Napoli Monza si affida nuovamente al 3-4-2-1 che può variare soprattutto nel reparto avanzato. La difesa rimane composta da Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni che si piazzano davanti al portiere Turati; a spingere sulle corsie laterali saranno Pedro Pereira e Kyriakopoulos anche perché le opzioni non sono tantissime in questa zona di campo, c’è più alternativa a centrocampo anche se i favoriti dovrebbero essere Pessina e Alessandro Bianco, con Bondo e Valoti pronti a subentrare.

In avanti invece il ballottaggio riguarda Dany Mota e Caprari: il portoghese sembra essere in vantaggio e dunque dovrebbe essere lui ad affiancare Daniel Maldini che è già titolare quasi inamovibile di questo Monza, nel ruolo di centravanti ci sarà Djuric che sta garantendo rendimento e gol, anche se in questo momento ai brianzoli non basta per avere una classifica migliore.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, R. Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Pessina, A. Bianco, Kyriakopoulos; D. Maldini, Dany Mota; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta