PROBABILI FORMAZIONI PUSKAS ACADEMIA FIORENTINA: CHI GIOCA IN UNGHERIA?

Con le probabili formazioni Puskas Academia Fiorentina dobbiamo andare a parlare delle scelte di campo per la partita di ritorno dei playoff in Conference League 2024-2025: appuntamento alle ore 21:00 di giovedì 29 agosto ed è già grande tensione in casa viola, perché il match della scorsa settimana non è andato secondo le aspettative. La Fiorentina infatti, trovatasi anche sotto di due gol, ha strappato un pareggio per 3-3 che adesso le impone di vincere in trasferta per evitare i tempi supplementari; compito assolutamente alla portata, ma appunto il match di andata ci ha detto che la Puskas Academia se la giocherà ampiamente e attenzione alle possibili sorprese.

Sarà interessante valutare quali saranno le decisioni di Raffaele Palladino che, dopo il pareggio senza reti contro il Venezia, ha bisogno di trovare la formula giusta per entrare sempre più in possesso di una Fiorentina che allena da poco; vedremo, allora per le probabili formazioni Puskas Academia Fiorentina estendiamo il quadro della nostra analisi perché bisogna capire anche come giocheranno i magiari, dunque prendiamoci del tempo per un focus su entrambe le squadre impegnate sul terreno di gioco nel nostro appuntamento con le probabili formazioni Puskas Academia Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI PUSKAS ACADEMIA FIORENTINA: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni Puskas Academia Fiorentina possiamo parlare delle quote che l’agenzia Snai ha fornito per la partita di Conference League: i viola sono favoriti con un valore di 1,48 volte la somma giocata sul segno 2, che identifica la loro vittoria, mentre il segno 1 per il successo della Puskas Academia vi permetterebbe di guadagnare una cifra che corrisponde a 5,50 volte quanto messo sul piatto. Infine il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 4,00 volte l’importo investito sulla partita di ritorno dei playoff.

PROBABILI FORMAZIONI PUSKAS ACADEMIA FIORENTINA

LE MOSSE DI HORNYAK

Sarà ancora 4-3-3 per Zsolt Hornyak, e le probabili formazioni Puskas Academia Fiorentina ci dicono che la squadra ungherese potrebbe essere la stessa vista all’Artemio Franchi lo scorso giovedì. Dunque ecco Pécsi tra i pali con una linea difensiva nella quale Golla e Stronati saranno i due centrali, mentre Maceiras e Ormonde-Ottewill copriranno le corsie esterne spingendo e dando sostegno al centrocampo. Qui, giocano in linea Nissila, Favorov e Plsek con quest’ultimo che dovrebbe avere compiti di regia.

Nel tridente offensivo poi avremo Soisalo e Zsolt Nagy che faranno i laterali a supporto della prima punta Puljic. Le alternative potrebbero essere Lamin Colley per il ruolo di centravanti e almeno uno tra Komaromi e Jonathan Levi come esterno alto, ma tutto sommato la Puskas Academia si è comportata alla grande sul campo della Fiorentina, soprattutto all’inizio dell’andata dei playoff, e dunque Hornyak non ha troppi motivi per cambiare il proprio schieramento di partenza.

LE SCELTE DI PALLADINO

Qualche variazione nelle probabili formazioni Puskas Academia Fiorentina la attendiamo da Palladino, e magari in una difesa che ha ballato: in porta per ora c’è alternanza e in Conference League gioca De Gea, nella linea a tre possibile chance ancora per Biraghi da braccetto, dunque con Pongracic al centro e Martinez Quarta che si sposterebbe sul centrodestra, anche Comuzzo però potrebbe giocarsela dopo aver fatto bene in campionato. Kayode e Parisi possono essere confermati come laterali rispetto alla partita di andata.

In mezzo al campo invece quasi certamente rimarrà fuori Alessandro Bianco che lascerà spazio all’esperienza di Sofyan Amrabat oppure a Richardson, dovrebbe esserci invece Mandragora. Per quanto riguarda il reparto avanzato, giocherà Colpani che non è partito titolare contro il Venezia; le probabili formazioni Puskas Academia Fiorentina ci dicono poi che sul versante sinistro dovrebbe agire Riccardo Sottil, con Kean e Beltran che si giocano ancora la maglia di centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI PUSKAS ACADEMIA FIORENTINA: IL TABELLINO

PUSKAS ACADEMIA (4-3-3): Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Nissila, Plsek, Favorov; Soisalo, Puljic, Z. Nagy. Allenatore: Zsolt Hornyak

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Kayode, Mandragora, S. Amrabat, Parisi; Colpani, R. Sottil; Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino