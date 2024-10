Francesca Neri, ex moglie di Claudio Amendola, ha una storia di vita difficile sotto il punto di vista della salute fisica. Molti la conoscono per essere stata la consorte del celebre attore, con il quale il matrimonio è finito nel 2022. Oggi, però, l’attrice è diventata un punto di riferimento per coloro che soffrono di malattie croniche, dopo essersi aperta al pubblico confessando di essere affetta ormai da anni da cistite interstiziale. La malattia è arrivata all’improvviso, rendendo invalidante tutto ciò che prima era normale.

Trentina di nascita, la neo sessantenne Francesca Neri cresce con suo padre Claudio, al quale è sempre stata legatissima e con mamma Loriana, che però ha sempre descritto come una donna distante e anaffettiva. La sua carriera ha toccato tanti traguardi e successi ma ad un certo punto Francesca Neri ha subito un grande stop per via di una malattia invalidante, che si è presentata come un fulmine a ciel sereno contro ogni aspettativa. Dato il grande dolore e il periodo buio che si è trovata costretta a passare, Francesca Neri ha deciso di scrivere un libro per testimoniare la sua sofferenza: “Come carne viva“.

Francesca Neri, come sta oggi e cos’è la cistite interstiziale

Oggi Francesca Neri ha superato la fine della storia d’amore con Claudio Amendola e da poco tempo ha un nuovo amore. Il nuovo fidanzato si chiama Silvano Loia, fiorentino di origini che ha conquistato il suo cuore dopo la rottura con l’attore. I due sono stati paparazzati diverse volte dal settimanale Chi, con fotografie che testimoniano la nascita di una relazione importante. La vita è tornata a sorriderle ma non mancano le sofferenze quotidiane per la malattia cronica che l’ha colpita. Pochi, infatti, conoscono cos’è la cistite interstiziale, nonostante sia parecchio diffusa specialmente nelle donne.

Francesca Neri in primis ha più volte testimoniato che questa malattia porta ad un dolore costante sopra la vescica e causa un bisogno continuo di urinare. Chi ne soffre sa quanto sia invalidante e quanto la vita non sia più la stessa dopo la diagnosi. In un’intervista a Vanity Fair, Francesca Neri ha raccontato anche di aver “accarezzato l’idea del suicidio“, dato che durante il lockdown non voleva vedere e sentire nessuno, annientata dal dolore costante. Fortunatamente, però, ha trovato online una rete di donne con le quali è rimasta in contatto in questo periodo di sofferenza. Oggi tiene a bada la malattia, imparando a gestirla giorno per giorno, dato che purtroppo dalla cistite interstiziale non si guarisce.