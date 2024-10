Ballando con le stelle 2024, Selvaggia Lucarelli attacca Francesco Paolantoni: “Spaurito, sensa leggerezza”

Sta andando in onda la 4a puntata di Ballando con le stelle 2024 e la gara si apre con l’esibizione di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina in un Moderno. Il comico, reduce da una diverticolite non è in perfetta forma ma nonostante tutto porta a casa una discreta esibizione. I giudici, però, non sono particolarmente clementi con lui. Ivan Zazzaroni ha ammesso che non è il suo tipo di ballo preferito.

Fabio Canino, invece, ha sottolineato come la sua diverticolite si sia ripreso piuttosto in fretta ed il comico ha rivelato che di solito nel giro di una settimana tutto passa. Carolyn Smith ha sottolineato qualcosa che non andava. La più dura e diretta, tuttavia, come sempre è stata Selvaggia Lucarelli: “Se ti ricapiterà di guardarti hai avuto per tutto il tempo la stessa espressione anche un po’ spaurita tipo del pubblico quando ha davanti un comico che non fa ridere. Eri gelato e quindi ti mancava la leggerezza che magari Alan Friedman ha” “Tu non l’hai vista ma c’era, era dentro la leggerezza.” ha replicato Francesco Paolantoni.

I giudizi su Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2024 non stati clementi. A sorpresa l’unico che non è andato contro è stato Guillermo Mariotto che ha dato un ‘carino’ 4. A spiazzare però è Selvaggia Lucarelli che a Francesco Paolantoni ha dato uno 0 spaccato che ha fatto scendere a soli 19 punti la coppia. Il comico ha incassato con classe il punteggio bassissimo mentre il pubblico in teatro si è espresso con un boato contrariato. Sul web non mancare reazioni in molti hanno criticato e considerato eccessivo il suo voto. “Zero senza senso” “Ci vuole squallore a dare uno zero a uno che ha fatto un ballo in cui raccontava la forza d’animo per superare la morte prematura dei proprio genitori. Se Paolantoni avesse avuto l’aspetto di Furkan Palali Selvaggia gli avrebbe dato minimo 6.”