Ballando con le stelle 2024, Francesco Paolantoni contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: “Sono snob”

Uno dopo l’altro le varie coppie di Ballando con le stelle 2024 scendono in pista ed il turno di Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina con il QuickStep sulle note di Un amico come me di Aladdin. Nella clip di presentazione ha accusato la giuria di essere snob. Nel dettaglio Francesco Paolantoni ha ammesso: “Con la giuria ho perso ogni speranza. Dopo il racconto che ha messo in scena qualcuno non l’ha capito anche se era abbastanza chiaro. Mi sono impegnato nonostante poi questi giurati che mi danno contro (si riferisce a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ndr) Non è pregiudizio è snobismo loro non mi considerano proprio e questa snobberia li porta a minimizzare tutto. Mi hanno persino detto tu ti sei inventato il malessere.”

“È ovvio che io se ho un impegno lo rispetto. La calunnia è sempre un venticello. Sono snob e riconosco la mancanza di obbiettività voluta.” ha continuato Francesco Paolantoni Ha ottenuto la standing ovation del teatro ma la giuria però lo ha stroncato senza mezzi termini. Iva Zazzaroni ha iniziato con una battuta: “Potevi chiedere al genio di farti diventare più bravo…il tutto è carino.” Fabio Canino ha dato ragione ad Anastasia Kuzmina che sostiene che lui sappia già che venga stroncato ed ha bollato tutto come ‘vittimista e vecchia’

Guillermo Maritto, replica di fuoco a Francesco Paolantoni: “Snob? Non ti azzardare”

Si passa al giudizio degli altri giurati di Ballando con le stelle 2024 che si è sentita tirata in causa, Selvaggia Lucarelli ha premesso che secondo lei, e non solo, lui in passato non è stato male e non ha avuto una diverticolite ma subito dopo ha aggiunto che ha trovato l’esibizione buona, la settimana scorsa aveva dato un sonoro 0: “Secondo me nonostante tutto finalmente Francesco Paolantoni è entrato in pista”. Sia Selvaggia Lucarelli che Guillermo Mariotto non hanno gradito il termine Snob. “Significa ‘sine nobilitate’ e non puoi dircelo e non ti puoi azzardare a dirlo” ha chiosato Guillermo Mariotto.