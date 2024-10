Francesco Paolantoni è uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, trasmissione tv che andrà in scena sabato sera e vede la conduzione di Milly Carlucci. L’attore e comico napoletano balla con Anastasia Kuzmina e i due sono due dei protagonisti delle ultime puntate dello show. Ma andiamo a vedere cosa è successo e le vicende che vedono coinvolti la coppia.

Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina/ "Lui instancabile, è bravissimo"

Francesco Paolantoni è un noto comico di origini napoletane, la cui storia ha emozionato cosi il pubblico di Ballando con le Stelle. Nel corso della trasmissione Francesco ha raccontato la sua storia, un’adolescenza che lo ha visto perdere i due genitori (già abbastanza anziani) quando aveva meno di 20 anni e ha sofferto l’abbandono della sorella, una sorta di abbandono.

Francesco Paolantoni affossato da Selvaggia Lucarelli con 0: "Senza leggerezza"/ Web la critica duramente

La sorella si trasferi con la sua famiglia e l’uomo – nel corso di una delle ultime puntate – ha ricordato che ha sofferto molto. Durante la trasmissione Paolantoni è stato male in una delle ultime puntate ed è stato malissimo, raccontando di avere la diverticolite. Pochi giorni fa Paolantoni ha raccontato: “Io sto malissimo però mi butto, cosa può succedere?”, e l’uomo ha raccontato il suo problema. Nonostante ciò e nonostante l’impegno le difficoltà sono evidenti e il futuro del comico napoletano nella trasmissione rischia di vedere un’eliminazione abbastanza veloce.

Francesco Paolantoni: "Morti entrambi i genitori quando avevo 20 anni"/ "Sono rimasto solo e senza lavoro"

Francesco Paolantoni e le critiche social riguardo la sua prestazione a Ballando con le Stelle

Nel corso di una delle ultime puntate l’uomo è stato male ed ha avuto difficoltà nelle prove, a Ballando con le Stelle hanno pubblicato il video ma l’uomo è riuscito a superare tutto e si è presentato in pista. Proprio quando è sceso sul palco però in molti sono rimasti sorpresi dal giudizio della giuria rimasta piuttosto severa sulla coppia. Questa situazione non prevede quindi buone nuove per Paolantoni e ora occhio quindi a cosa accadrà sin dalla prossima puntata.

Inizialmente in molti si aspettavano una sorta di premura della giuria nei confronti di Paolantoni, apparso segnato dal problema fisico e dalle settimane in cui ha raccontato la sua adolescenza problematica. Ciò non ha cambiato la giuria e addirittura Selvaggia Lucarelli gli ha dato uno 0 tra lo stupore generale. Si tratta del secondo zero dell’edizione dopo quello dato da Mariotto a Fourkan Palali.

Non tutti l’hanno vista in maniera negativa, Zazzaroni gli ha dato la sufficienza e qualcuno ha elogiato anche la forza di volontà e l’impegno mentre Paolantoni ha confermato: “Io sono qui per divertirmi”, e quindi in parte il comico ha ammesso di aver preso questa cosa forse con un pò di superficialità, ma allo stesso tempo ha criticato affermando che la giuria è in parte prevenuta nei confronti di un comico.