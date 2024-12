Scaletta concerto Tony Effe al Palaeur a Roma: come seguirlo

Dopo l’abbandono forzato al concerto di Capodanno a Roma 2024, Tony Effe ha deciso di rimboccarsi le maniche e costruirsi la personale rivincita organizzando una speciale serata per i suoi fan. Un evento da tutto esaurito al Palazzetto dello sport a Roma, meglio noto come Palaeur, dove l’artista sarà grande protagonista e con l’evento andato sold out già nei giorni scorsi, vista la modica e accessibile cifra di dieci euro a biglietto e tanti ospiti avvolti nel mistero che si apprestano a fare tappa sul palcoscenico, con Mahmood e Mara Sattei, che hanno deciso di rinunciare al Capodanno a Roma in segno di solidarietà al collega, escluso da sindaco e politica per la serata al Circo Massimo.

Riguardo alla scaletta del concerto di Tony Effe a Roma non su hanno dettagli particolari sulle canzoni, ma quasi sicuramente il rapper porterà sul palco i suoi brani più iconici e, forse, anche quei brani tanto criticati per i testi. Da ‘Mi piace’ a ‘Miu Miu’, mentre a sostenere l’artista quasi certamente ci sarà anche la fidanzata Giulia De Lellis, sempre al suo fianco anche nelle battaglie delle ultime settimane. Non è dato sapersi per per il concerto di Tony Effe a Roma sarà concessa una diretta tv o streaming per seguire l’evento, preso d’assalto dai fan nei giorni scorsi.

Concerto Tony Effe Palaeur Roma: le informazioni sull’evento

Tra le informazioni riguardanti il concerto Tony Effe al Palaeur nella Capitale, sappiamo con certezza che il tutto prenderà il via intorno alle ore 20, con l’ingresso sul palco di Tony Effe che invece dovrebbe avvenire non troppo prima della mezzanotte, intorno alle 23.30 circa. Prima del rapper, in gara a Sanremo 2025 il prossimo febbraio, saliranno sul palco degli altri ospiti ancora non resi noti, che intratterranno i presenti nell’evento andato tutto esaurito.

ore 20.00: apertura cancelli;

ore 21.30: DJ Set di Sick Luke;

ore 22.00: primo ospite;

ore 22.20: secondo ospite;

ore 22.40: terzo ospite;

ore 23.00: quarto ospite;

ore 23.30: Tony Effe con Special Guest;

ore 00.30: DJ Set di Brina Knauss.

