Sabato 12 Ottobre andrà in prima serata il documentario Gabriella, un documentario che racconta la vita di Gabriella Ferri, un’attrice, una cantante e una donna che è riuscita negli anni ad incarnare al meglio i suoi principi. Nello specifico andiamo a vedere meglio chi è Gabriella Ferri, una donna e una personalità piuttosto affascinante.

Nata a Roma il 18 Settembre 1942 Maria Gabriella Ferri è stata una cantante italiana, conosciuta soprattutto per le sue canzoni, una musica e canzoni in dialetto romano, che la rendono sempre più conosciuta. E pensare che lei aveva ben altre ambizioni, la giovane Gabriella sognava negli anni di diventare indossatrice ma la musica l’ha portata a tutta altra strada.

Mentre provava a raggiungere il suo sogno la ragazza ha svolto tanti lavori e tra questi quello di commessa. Qui incontra quasi per caso Luisa De Santis, le due diventano amiche e formano un duo musicale, spinte dalla passione per la musica e in particolare per il folk romano. Le due vengono subito notate, ottengono grande successo e firmano contratti discografici; le vediamo per la prima volta in tv nel 1964 quando debuttano nel programma di Mike Buongiorno ‘La Fiera dei Sogni’.

Una vita movimentata anche quella privata con Gabriella che sposò il diplomatico Giancarlo Riccio nel 1967, un matrimonio che durò solo 3 anni e successivamente conosce Seva Borzak, uomo che gli ha dato poi il suo unico figlio, Seva.

Gabriella Ferri ad un certo punto della sua carriera prosegue come solista e il suo primo album si chiama Gabriella Ferri. La sua canzone ‘Ti regalo gli occhi miei’ ha molto successo in Sudamerica e la donna la riproduce anche in lingua spagnola. Un mix di impegni tra musica e televisione e per anni l’abbiamo vista sulla scena Nazionale.

Partecipa a programmi come ‘Dove Sta Zaza’ o Mazzabubù e per anni è ospite fissa di un varietà tv. Diviene la voce ufficiale del Bagaglino. Il suo ritiro dalle scene avverrà nel 1997 in concomitanza con il suo ultimo album e nel 2004 è venuta a mancare dopo una caduta; Gabriella Ferri è morta cosi – improvvisamente – all’età di 61 anni.

Ora la Rai trasmette questo documentario di Giovanni Filippetto con la regia di Alessandro Gallucci, coprodotto da Rai Documentari e Cinecittà dove l’obiettivo è raccontare e celebrare questa storica artista, molto apprezzata a Roma e non solo e che per anni ha dato una grande spinta alla musica italiana. Il documentario è stato trasmesso in anteprima al Cinema Farnese di Campo de Fiori, zona che l’artista amava e che più volte aveva frequentato.