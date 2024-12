Genitori di Ivana Spagna, chi sono? “Non avevamo una lira ma c’era l’amore”

Quella di Ivana Spagna è stata un’infanzia felice, fatta di cose semplici, senza grandi possibilità ma con tanto amore. I ricordi della cantante, che oggi ha settant’anni, sono ancora nitidi e carichi di emozione. A “Domenica In”, qualche tempo fa, l’artista ha raccontato: “Non avevamo una lira, ma eravamo felici perché c’era l’amore…”. Dunque, una famiglia con qualche difficoltà economica ma anche con tanti valori e un amore incredibile da donare ai figli, tra il quali Ivana Spagna. Entrambi i suoi genitori sono morti giovani, prima di compiere settant’anni: ecco perché proprio la cantante era certa di non arrivare alla sua età, che invece ha raggiunto in splendida forma.

I genitori di Ivana Spagna, Gemma e Teodoro, sono stati per lei un porto sicuro, un’ancora di salvezza, nell’infanzia e non solo. “Soldi non ce n’erano, ma ringrazierò Dio fino all’ultimo dei miei giorni perché tutto l’amore che ci poteva essere e che dei genitori potevano dare ai figli noi lo abbiamo avuto“ ha raccontato ancora l’artista a Verissimo.

Genitori di Ivana Spagna, chi sono Gemma e Teodoro? La morte ha sconvolto Ivana

I genitori di Ivana Spagna sono rimasti insieme fino alla fine. Coppia molto unita, hanno vissuto per i figli e tra loro anche Ivana Spagna, che hanno sempre seguito in ogni passo della sua carriera con amore ed enorme orgoglio. Dopo la morte del papà, sopraggiunta per una malattia, è stato enorme il dolore di Ivana Spagna, che però ha sofferto ancor di più dopo aver perso l’ultimo genitore, sua mamma Gemma, che lei considerata la sua migliore amica. Dopo aver perso anche Gemma, Ivana Spagna è arrivata a pensare addirittura di togliersi la vita. Un dolore incredibile che ha superato con l’amore della sua gattina.