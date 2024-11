Genitori di Riccardo Scamarcio, chi sono? Un’infanzia serena e vivace

Non tutti lo sanno ma Riccardo Scamarcio è originario della Puglia: è nato ad Andria, dove è cresciuto dando non pochi grattacapi ai suoi genitori. Oggi non si direbbe, forse, ma l’attore è stato una “testa calda”: ha cambiato varie scuole poiché intollerante nei confronti dell’istituzione scolastica, per poi ritirarsi definitivamente e approdare a Roma, dove ha cominciato a studiare cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. L’artista ha dato non pochi problemi anche alla mamma e al papà: a quest’ultimo, ad esempio, ha sfasciato la macchina che gli aveva sottratto a dodici anni soltanto. Convinto di saper guidare, l’attore ha rubato la macchina a Emilio Scamarcio, schiantandosi poi contro un muro.

Al Bano, chi è: due matrimoni e sei figli/ La scomparsa della figlia Ylenia e la rottura con Romina Power

“Mia nonna andò sul divano come se fosse morto qualcuno e a me venne la febbre per i sensi di colpa” ha raccontato divertito e nostalgico l’attore. Un’infanzia e un’adolescenza non semplici da gestire, dunque, per Irene ed Emilio, i genitori di Riccardo Scamarcio, che hanno provato a fare del loro meglio per placare quel figlio un po’ troppo irrequieto e vivace. La mamma, infatti, decise di farlo seguire da un investigatore privato, come raccontato da Riccardo: temeva infatti che avesse preso delle strade cattive. È stato il cinema, più avanti, a far calmare gli animi dell’attore.

Pierfrancesco Favino, chi sono i genitori/ L'attore racconta il dramma del padre morto: "Ero sul set"

Genitori di Riccardo Scamarcio, chi sono? Il padre morto a 64 anni

Dei due genitori di Riccardo Scamarcio resta solo la mamma, Irene, una pittrice. Il papà, Emilio, è morto a soli 64 anni dopo un anno di malattia: “Vederlo così è stato molto forte ma io gli sono stato accanto fino alla fine ed è stata l’esperienza più forte della mia vita sicuramente” ha rivelato l’attore qualche tempo fa. Fortunatamente i due hanno avuto modo di dirsi quanto bene si volessero e proprio questo ha fatto sì che Emilio andasse via sereno e Riccardo conservasse un felice ricordo dell’amato papà.

Gianni Morandi, chi sono figli Pietro, Marco, Serena e Marianna?/ "Non potevamo sbagliare, siamo in analisi"

Prima della malattia, infatti, Scamarcio e il papà avevano un rapporto un po’ distante, con “un po’ di pudore tra di noi”. A Verissimo, parlando del padre, l’attore ha rivelato: “Era una persona che mi ha insegnato in maniera ossessiva l’onestà. Di essere delle persone oneste e precise questa è una grande lezione che mio padre mi ha lasciato”. Nonostante qualche piccolo screzio, Riccardo Scamarcio ha vissuto un’infanzia felice, essendo un bambino molto amato.