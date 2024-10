Genitori Nino D’Angelo, chi sono Antonio ed Emilia: il toccante racconto

I genitori di Nino D’Angelo hanno riempito di amore e affetto il cantante fino al momento della loro scomparsa, che ha gettato nello sconforto l’artista, per tre anni vittima di depressione dalla quale ne è uscito grazie all’amore della moglie Annamaria Gallo. Tornando a parlare della scomparsa della madre Emilia, Nino D’Angelo ha ricordato quanto sia stato forte l’impatto dopo la drammatica perdita che ha segnato per sempre la sua vita, come inevitabile che fosse: “Mia mamma è stata il più grande dolore della mia vita, mi sono fatto quasi 3 anni di depressione, una delle volte che mi è capitato di sognarla ho scritto una canzone” ha raccontato Nino D’Angelo in una vecchia intervista.

Sempre soffermandosi sui genitori Nino D’Angelo, alla morte del padre ha scoperto come il genitore si fosse lasciato andare, neanche un anno dopo la morte della moglie: “Ha smesso di prendere le pasticche per il cuore ma noi non lo sapevamo, abbiamo trovato una scatola piena, era come un messaggio per dire: ‘Non ce l’ho fatta’ e si spento anche lui” ha raccontato il cantautore campano con grande commozione a riguardo.

Genitori Nino D’Angelo, la confessione sul padre Antonio: “Si è ammalato da giovane”

Fare i conti con la vita non è sempre stata un’impresa facile per Nino D’Angelo, che ha perso in maniera prematura i genitori e riguardo al padre Antonio ha raccontato come il genitore si fosse ammalato già in giovane età, situazione che portò inevitabilmente la famiglia a reinventarsi per portare a casa da mangiare:

“Avevamo bisogno di soldi, mi è arrivato addosso un dolore così grande che non sono riuscito a sopportarlo” ha confessato riguardo alla morte dei genitori Nino D’Angelo che non è riuscito a sopportare il drammatico e ravvicinato doppio lutto.

