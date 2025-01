Perchè Gerardina Trovato non è presente a Ora o Mai più? La cantante ha fatto molto parlare di sè negli ultimi mesi per via del suo ritorno nel mondo della musica dopo anni di silenzio, ed è stata una delle prime artiste ad essere contattate da Marco Liorni nel suo programma. Eppure i fan si stanno chiedendo come mai Gerardina Trovato oggi sia assente nello show. Cos’è successo? E perchè è saltato tutto?

Molti dei seguaci di Ora o mai più, trasmissione condotta da Marco Liorni, si stanno chiedendo come mai Gerardina Trovato non si veda tra gli ospiti. Inizialmente i suoi fan erano felicissimi di poterla rivedere in televisione, soprattutto dopo l’annuncio improvviso di Gabriele Parpiglia che ha avvisato i seguaci tramite newsletter che la cantante avrebbe partecipato al programma televisivo di Rai 1. Addirittura il giornalista aveva anche svelato la cifra che la donna avrebbe preso per le puntate, rivelando la somma di 21.000 euro, con vitto e alloggio esclusi. Nonostante il contratto, la cantante non risulta più essere nella lista degli ospiti.

Gerardina Trovato, Marco Liorni chiarisce la questione sulla sua assenza: “Era stata una delle prime ad essere scelta, poi…”

Gerardina Trovato, dopo mesi di fuoco per riconquistare il suo posto nel mondo della musica italiana, torna a far parlare di sè per via della sua misteriosa assenza a “Ora o mai più”. Fortunatamente, Marco Liorni ha svelato qualche dettaglio in più sulla questione, dicendo che Gerardina Trovato è stata una delle prime artiste invitate per partecipare al programma: “Aveva accettato poi non lo so. Forse non se la sentiva più”, ha spiegato, augurandosi che presto possa venire a trovarlo come ospite e assistere alla puntata.

Per ora, dunque, non si hanno altre informazioni sulle motivazioni per le quali Gerardina Trovato non è presente a Ora o mai più. La cantante non ha ancora dato spiegazioni e al momento non si sa come stia e se ci sono cause specifiche sulla sua assenza. Non ci resta dunque che aspettare e vedere se Gerardina Trovato fornirà in prima persona chiarimenti sul dietro front al programma di Marco Liorni. La cantante continua a collezionare follower su Tik Tok dopo l’ondata social che l’ha colpita in seguito alla sua richiesta d’aiuto per aiutarla a tornare a fare concerti sui palchi di tutta Italia.