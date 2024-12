Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali: il matrimonio nel 2014

Germana Schena è la moglie di Fausto Leali, colei che lo affianca da ormai tantissimi anni e con il quale ha costruito una romantica storia d’amore. Il cantautore, prima dell’incontro con la donna della sua vita, ha avuto un passato sentimentale segnato da diverse relazioni; dall’ex compagna Milena Cantù, da cui ha avuto le figlie Deborah e Samantha, all’ex moglie Claudia Cocomello, da cui sono nati Lucrezia e Francis Faustino, sino all’incontro con Germana Schena avvenuto sul palco, quando lei diventò corista della sua band a inizio anni 2000.

30 anni più giovane di lui, l’attuale moglie di Fausto Leali ha avuto un figlio, Andrea, nato da una precedente relazione e che il cantautore ha accolto in famiglia come fosse suo. La coppia sta insieme da tantissimi anni; il loro sodalizio professionale, lui cantante e lei sua corista, si è infatti trasformato in una vera e propria relazione e, dopo diversi anni di fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel 2014 a Foggia.

Fausto Leali e la moglie Germana Schena: “Iniziai a vederla con occhi diversi“

In una recente intervista a Domenica In, rilasciata a novembre al fianco del marito, Germana Schena aveva così parlato dell’incontro fatidico con Fausto Leali che le sconvolse la vita: “Ho iniziato a lavorare con lui nel 2001, poi io sono andata via per un anno e mi sono fatta sostituire perché aspettavo un bimbo. La donna che mi aveva sostituito sfortunatamente ebbe un incidente e dopo un anno fui richiamata”.

“Quando è tornata nel 2005 – ha poi aggiunto il cantautore nello studio di Mara Venier – ero già in crisi con la mia compagna e, quando ci siamo separati, ho iniziato a vedere Germana con occhi diversi; non subito, piano piano l’ho corteggiata e quando poi è stato il momento giusto lei mi ha fatto capire che era anche lei innamorata e abbiamo fatto questo passo”.

