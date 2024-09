RISCHIO ATTENTATO A MONACO: SPARI VICINO CONSOLATO ISRAELE E MUSEO DEL NAZISMO, ALLARME IN GERMANIA

È ancora la Germania a lanciare l’allarme terrorismo questa volta a Monaco dove degli spari questa mattina sono avvenuti vicini al Consolato di Israele e al Museo-Centro di documentazione nazista. Dopo l’attentato Isis a Solingen e dopo le violenze degli scorsi giorni, le autorità tedesche hanno alzato il livello di guardia e anche per questo motivo le forze di polizia sono intervenute subito dopo gli spari fermando il presunto assalitore.

Dalle poche notizie emerse finora possiamo ricostruire che: stamattina, 5 settembre 2024 (nell’anniversario degli attentati alle Olimpiadi di Monaco 1972, e pare non sia una casualità) diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati a pochi passi dal Consolato dello Stato di Israele. La conferma arriva dal comunicato della Polizia di Monaco su X dove sottolineano che l’area interessata dalla sparatoria è Karolinenplatz, qui le forze dell’ordine «hanno sparato contro una persona sospetta e questa è stata colpita».

In un secondo tweet la Polizia tedesca informa che il sospetto portava un’arma da fuoco e che i servizi di emergenza lo hanno fermato e colpito ferendolo gravemente: al momento non ci sarebbero notizie di ulteriori feriti nell’area dove il Museo del Nazismo e il Consolato di Israele ogni mattina hanno svariati flussi di turisti e dipendenti. Va detto però che al momento della sparatoria, ha informato il Ministero degli Esteri israeliano in una nota, il Consolato si trovava ancora chiuso e senza addetti in loco.

LA SPARATORIA NELL’ANNIVERSARIO DELL’ATTENTATO ALLE OLMPIADI DI MONACO 1972: GLI EVENTI SAREBBERO COLLEGATI

Come si percepisce dal video qui sopra, gli spari sono durati per alcuni secondi spaventando l’intera comunità e facendo pensare ad un nuovo attentato dopo l’attacco del “lupo solitario” dell’Isis negli scorsi giorni a Solingen. Qui però viene suggerito dai media in Germania, come anche da alcune fonti della Polizia, l’evento potrebbe essere collegato all’attentato del 1972 alle Olimpiadi di Monaco dove un commando terroristico palestinese irruppe nelle camere degli atleti israeliani compiendo un autentico massacro.

17 israeliani uccisi, assieme a 1 poliziotto tedesco e 5 terroristi palestinesi: uno dei più crudi attentati che la Germania ricordi, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 1072: non è chiaro se il presunto attacco sia collegato e non è ancora chiaro se si tratti di un attacco terroristico quello di Monaco o di un episodio di criminalità locale. Sappiamo finora che l’uomo sospettato è stato neutralizzato, che è ferito e che non vi sono per fortuna altri coinvolti al momento: la Germania resta in allerta terrorismo come mai era avvenuto negli ultimi anni recenti.